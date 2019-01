Debatt: Jeg har alltid vært tilhenger av vårt monarki. Betyr det at kongehuset er perfekt? Langt derifra, det er det som er så bra.

Vi lever i en tid hvor mange ønsker å rive ned det etablerte, det som har vært fra urgammel tid – det være seg gode tradisjoner, ordninger, kultur og sedvane. Begrunnelsen blir ofte bare avspist med at «har vi ikke kommet lenger?». Eller «vi lever tross alt i 2019». Det som blir fjernet, skal som oftest erstattes med noe nytt og kanskje fremmed.

Jeg har alltid vært tilhenger av vårt monarki. Betyr det at kongehuset er perfekt? Langt derifra, og det er det som er så bra. Kong Harald 5. er en solid representant for vårt land. Hans Majestet tar seg ikke så høytidelig, er glad i å treffe folk i alle samfunnslag, og han har en smittende latter. Den har han kanskje arvet fra sin far, kong Olav 5.

Det dukker med jevne mellomrom opp politikere som ønsker å avskaffe monarkiet vårt. Begrunnelsen er at posisjoner ikke skal gå i arv, eller at vi da vil spare mange millioner kroner. Det er tydelig at antall republikanere er økende på Stortinget, og de fleste er - ikke uventet - fra Arbeiderpartiet og SV.

Men du kan være sikker på at når Slottet ber til fest og gallamiddag, da stiller de gladelig opp i finstasen. Man vil jo være med i blitzregnet og få oppmerksomhet. De er jo tross alt politikere. De trekkes til rampelyset som fluer til kumøkk.

Her i vest har vi Audun Lysbakken (SV) og Jette F. Christensen (Ap), som ikke liker monarkiet. I motsetning til dem, så tror jeg folk flest ikke ser på monarkiet som et problem, men at de er kanskje likegyldige? Det bør man ikke være. Vårt kjære kongehus er verdt å stå opp for – også i årene som kommer.

Jeg har stor tro på at kronprins Haakon Magnus vil være en verdig tronarving. Han vil kunne samle Norges befolkning på en god måte i forskjellige sammenhenger når hans far en dag må tre til side.