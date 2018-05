Tilbodet frå staten vil auka inntektsforskjellane mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

Bønder er sjølvstendig næringsdrivande, det får vi høyre kvar vår når vi kjempar for inntekta vår. Og det er heilt sant, vi er sjølvstendige næringsdrivande, men vi er i ei politisk næring. Der rammene for landbruket vert gitt av regjeringa.

Det betyr at politikken legg store føringar for kva inntektsmogelegheiter bønder har.

Resultatet av jordbruksforhandlingane gjev ikkje bonden automatisk «lønsauke». Men det gjev bonden mogelegheit til å kunne få ut ei høgare inntekt per årsverk, dersom alt vert slik jordbruksforhandlingane såg føre seg, eit år i førevegen.

Kostnadsutviklinga i samfunnet har auka kraftig, og har ført til at bøndene får mindre inntektsmogelegheiter. Det er denne inntekta bonden og familien hans skal leva av. Difor har jordbruket kome med eit krav i år, som skal dekke den store kostnadsveksten, samtidig som vi må redusera inntektsgapet til andre grupper i samfunnet.

Stortinget har bestemt at inntektsutviklinga i jordbruket skal samanliknast med «andre grupper i samfunnet». «Andre grupper» si inntekt er berekna av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Er det då rett at ein sauebonde på Vestlandet skal tena over 300.000 kr mindre per årsverk enn andre grupper?

Er det rett at små og mellomstore mjølkebønder skal tena 150.000 kr mindre per årsverk enn andre grupper?

Dette er inntektsmogelegheiter bonden har per årsverk, ikkje nødvendigvis det han eller ho tener per årsverk.

Regjeringa har kome med eit tilbod, som ikkje svarar til våre krav. Tilbodet frå staten vil auka inntektsforskjellane mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

Bøndene i Hordaland leverer mykje meir enn god og trygg mat til innbyggjarane sine: eit ope og vakkert landskap, levande bygder og grunnlag for andre næringar som til dømes reiseliv og næringsmiddelindustri.

Skal vi klara å halda oppe alle goda som følgjer av landbruket i Hordaland, treng vi alle dei bønder vi har att. Vi treng alle dei bøndene for å dyrke jorda som ligg spreidd over heile fylket, og stelle og ta vare på kulturlandskapet som er så viktig for turistnæringa.

For å ta vare på dei bøndene som er att, må regjeringa føre ein politikk som gjev små og mellomstore bønder inntektsmogelegheiter på lik linje med andre grupper i samfunnet.

Det fortener bonden, og må til for å sikre rekrutteringa til næringa.