Kampen for frihet

For mange er frihet noe man må kjempe for. Derfor er kvinnedagen viktig.

FRIHET: Mange sier at vi er født fri, men det har ikke vært min opplevelse, skriver Mona Ibrahim. Foto: Tor Høvik

Mona Ibrahim Ahmed Samfunnsdebattant og forfatter

Publisert 8. mars 2019







Jeg har tidligere sagt at den største verdien er frihet. Frihet til å velge selv.

Mange sier at vi er født fri, men det har ikke vært min opplevelse. Jeg har ikke vært fri til å velge hvordan jeg vil kle meg, til å velge partner eller engang å bo for meg selv. For meg, og flere rundt meg, har det vært en kamp.

Vi har fått mange seire, men vi må jobbe hardt for å bevare det vi har oppnådd. Kampen har vært vanskelig, men definitivt verdt det. Jeg blir ofte spurt hvordan jeg klarer å stå i det. Jeg har aldri tenkt så mye på det, å handle var det viktigste for meg.

Når jeg tenker tilbake på da jeg begynte å bli bevisst på min egen frihet, ser jeg hvor mye som er forandret de siste ti årene. Jeg har tatt eierskap over meg selv og mitt liv, og jeg står opp for meg selv.

Selv om jeg er en minoritetskvinne så lever jeg i et fritt land. Det gir meg en trygghet til å snakke om det til andre, men også til å stå opp for andre som opplever urett. Mange har ikke den friheten de fortjener i dag, men et sterkt ønske om å oppnå det og de arbeider aktivt for det.

Både menn og kvinner har begrenset min frihet. Det har skjedd gjennom kontroll og ryktespredning, noe som har fått meg til å lure på hvorfor de gjorde det. Jeg ser flere og flere sterke kvinner som står opp for seg selv og tar et oppgjør. Det oppmuntrer meg til å være meg selv. 8. mars er en viktig dag for kvinner og deres kamp.

Første gangen jeg var med i slik feiring var i Norge i 2009. Jeg så menn, kvinner og barn som samlet seg for å støtte hverandre. Jeg var så fascinert av at det var så mange. Det var en stor påminnelse om hvor viktig denne støtten er, og hvor viktig det er å stå opp for seg selv og andre.

Det er flere kvinner som har vist meg at det er håp, men det er fortsatt mye å gjøre. Kampen for frihet er ikke over, men jeg synes det er veldig positivt at det er mye fokus på det nå.

