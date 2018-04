Når regjeringen først endrer en forskrift, men så likevel ber om Stortingets kommentarer, skulle vi da latt være å si vår mening?

BTs leder 27. april mener det gikk «inflasjon i stortingsregjereri» da Stortinget uttalte seg om regjeringens senkning av inflasjonsmålet. Uttalelsene mine kunne vært mer presise, men vi bedriver ikke «stortingsregjereri» om inflasjonsmålet.

Stortinget har blitt bedt om å gi sine merknader til en sak som etter sentralbankloven er regjeringens ansvar å fatte vedtak i. Det har vi gjort.

Vi har i merknads form sagt oss uenige i endringen i inflasjonsmålet, fordi det kan gi økt realrente, sterkere kronekurs og lavere sysselsetting.

Men vi viser i samme merknad til at dette er regjeringens ansvarsområde. Det eneste vedtaket i innstillingen, som en enstemmig komité står bak, er å ta saken til etterretning. Når regjeringen først endrer en forskrift, men så likevel ber om Stortingets kommentarer, skulle vi da latt være å si vår mening?

Vi mener det er lite realistisk at det reduserte inflasjonsmålet vil føre til at lønnsveksten i år eller neste år blir 0,5 prosentpoeng lavere. Partene i arbeidslivet ser på andre forhold i lønnsoppgjørene som lønnsveksten i utlandet, overskuddet i bedriftene og den faktiske, historiske prisveksten.

Vi kan heller ikke ta for gitt at prisveksten vil bli særlig mye lavere på grunn av et lavere inflasjonsmål. Dersom inflasjonen blir høyere enn i dag, vil forskjellen i inflasjonsmål få større utslag.

Hvis for eksempel Norges Bank antar at inflasjonen ligger an til å bli 2,4 prosent, vil banken nå måtte heve styringsrenten og dermed risikerer vi lavere etterspørsel og sysselsetting. Norges Banks egne tall innebærer grovt anslått 1500 færre sysselsatte, og i likhet med professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo frykter vi at effekten kan bli langvarig.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.