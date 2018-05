Minst hver femte nordmann vil slite med ensomhet i løpet av livet. Selv har jeg vært ensom så lenge jeg kan huske.

Et av mine tidligste barndomsminner er en solfylt sommerdag på Sørlandet hvor jeg leker alene. Det er rart at akkurat dette har festet seg, for selv om jeg ikke har søsken, var det alltid god tilgang på lekekamerater da jeg var barn, og det foreldrene mine manglet i penger og prestisje, har de tatt igjen i omsorg og kjærlighet.

Likevel har en hul følelse av ensomhet alltid vært med meg, også inn i voksenlivet.

Ensomhet er ikke bare vanskelig å snakke om fordi det er tabubelagt. Det er også utfordrende å sette ord på fordi det er vanskelig å forstå. Jeg er heldig som har mange nære venner, som jeg snakker godt med også om det som er vanskelig.

Men følelsen av å være alene er ikke rasjonell. Den gir ingen mening, men påvirker alle deler av livet. Ensomheten blir en selvoppfyllende profeti, en ond sirkel det er umulig å komme ut av.

Jeg har aldri vært utadvendt eller oppmerksomhetssøkende, men jeg liker å være med andre mennesker, og jeg tror at de som regel liker å være med meg. Jeg er derimot sjelden i et rom med andre uten at en liten stemme langt bak i hodet hvisker at jeg er den alle til syvende og sist kan klare seg uten. Den alle liker, men ingen elsker. Viktig for mange, men aldri viktigst for noen.

Følelsen av ensomhet skaper et inntrykk av at alt som skjer i livet i bunn og grunn handler om andre. Jeg er statist i andre sin virkelighet, hverdagen foregår på deres premisser. Jeg markerer andres suksesser, andres milepæler, sågar andres nederlag. Ensomheten bygger en usynlig vegg mellom meg og virkeligheten. Livet er noe som skjer med alle de andre, mens jeg står og ser på.

Noe av det verste med disse tankene er at de gjør det vanskelig å bare være glad på andres vegne. De fineste øyeblikkene i livene til dem jeg er aller mest glad i, blir noe skremmende. Først kommer slaget i magen. Gode venner har fått kjæreste, hus, barn. Jeg kommer til å miste dem. Litt etter litt, så er de fortapt i sin egen verden, uten meg. Så kommer den ufyselige selvmedlidenheten. Hvorfor skjer dette alltid med andre, men aldri med meg?

Til slutt kommer skammen. Hvorfor kan jeg ikke bare glede meg over at de jeg er glad i, er lykkelige? Hva er det som feiler meg?

Følelsen av å være på utsiden og se inn i andres liv har vokst seg sterkere etter hvert som jeg er blitt eldre. Å knytte seg til andre blir et risikoprosjekt med stadig større fallhøyde. I fjor falt jeg for en nær venn, uten at hun kunne gjengjelde følelsene. For noen år siden opplevde jeg et samlivsbrudd etter et langt forhold.

Slike erfaringer er utfordrende for de fleste, men i mitt hode blir de bekreftelser på det jeg har visst siden jeg var ganske liten: Jeg kommer alltid til å være alene.

Å være ensom er fremdeles tabu. Ensomme mennesker er triste og mislykkede. Velmenende råd mot ensomhet skraper gjerne også bare overflaten: «Engasjer deg i en organisasjon.» «Spør om noen vil bli med på kino.» Som om problemet nødvendigvis er mangel på sosial kontakt. Mange er ensomme også i nære relasjoner, og det er enda vanskeligere å snakke om ensomhet når man ikke engang vet hvor den kommer fra.

Ensomhet er ingen diagnose, selvmedlidenhet er ingen medisin, og jeg vil slett ikke være «han der med det innlegget». Men det hjelper ofte å være ærlig, både med seg selv og med andre.

Så neste gang noen spør om det går bra, har jeg kanskje mot til å si sannheten: Nei, det går ikke bra. I alle fall ikke helt ennå.