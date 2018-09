Å kildesortere må være forståelig, opplagt og enkelt.

Jeg bor i sentrum i en blokk med ganske små leiligheter. Utenfor huset har vi beholdere for restavfall og papir, men ingen (!) setter ut plastsekker, slik vi egentlig skal. Mange slenger all plasten rett i restavfallet.

Hvorfor gidder ikke folk å gjøre det de skal? Mangel på ansvar kombinert med latskap spiller selvfølgelig inn. Likevel: Systemet har et forbedringspotensial. Slik det er nå finnes det tre unødvendige hindre:

1. De svære plastsekkene: I små leiligheter, som min, er det ikke praktisk å samle plasten i svære plastsekker – de er altfor store til å ha på små kjøkken. Skulle alle hengt ut en sekk, ville vi lagt ut tjue svære sekker med litt plast i hver på tømmedagen.

2. Datoregimet: Vi må følge nøye med på kalenderen, da det forventes at sekken settes ut på en bestemt dato. Man må dermed planlegge, noe som kreves en ekstra mental innsats.

3. Sekkehenting: Man må nå be om en slik sekk på butikken, noe som er lett å glemme. Her er også et eksempel på at det kreves en ekstra innsats å kildesortere.

Dette er selvfølgelig ikke umulig å gjennomføre, men selv jeg som er over gjennomsnittet opptatt av kildesortering, synes det er langt enklere å gå hundrevis av meter med en vanlig pose til en plastcontainer.

Skal man få folk som bor trangt, og som i tillegg ikke er idealister, til å kildesortere plast, må systemet bli helt opplagt. Selv om vi venter på at et permanent bossnett en gang står ferdig, er ikke det en grunn til å ha et tungvint system.

Den konkrete løsningen er å ha egne beholdere til plast som står permanent utenfor, slik vi allerede er vant med for restavfall og papir. Så får vi utdelt passelig store, gjennomsiktige poser beregnet til plastavfall, slik at BIR lettere enn nå kan luke bort det som ikke skal være der.

Å kildesortere må være forståelig, opplagt og enkelt!