Rapporten om Noreg si deltaking i Libya-operasjonane i 2011 er meir ei kvitvasking enn etterforsking.

Libya var den best utvikla velferdsstaten i Afrika, i den muslimske verda, ja, til og med var landet betre i arbeid, utdanning og helse enn mange vestlege og rikare land. Men det var før 2011. Eineherskaren Muammar Gaddafi hadde eit opprør mot seg samansett av mange ulike folk og grupper, også ekstreme islamistar. Nokon av desse tok også livet av Gaddafi i ei rein likvidering.

Forhandlingar vart prøvd av Den afrikanske unionen, men Vesten og Nato sa nei. Det etter kvart stigande kaoset i landet utvikla seg til lovlause tilstandar og leida opp til full strid mellom militsgrupper og menneskesmuglarar som profitterer på flyktningar på veg til Europa. Eit Nato-medlem som Noreg har vore med på opptakten til dette, anten me likar det eller ikkje.

Eit utval leia av tidlegare utanriksminister Jan Petersen frå Høgre har laga rapporten «Evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011», som vart publisert nyleg. I rapporten kjem det ingen ting fram om konsekvensane av den omfattande norske bombinga, at norsk UD hemmeleg saman med Nato-landa USA, Storbritannia og Frankrike arbeidde for regimeskifte, og at mange islamistiske opprørsgrupper var Nato sine allierte på bakken.

Det kjem fram at denne endringa frå den opphavlege FN-resolusjonen (resolusjon 1973), frå såkalla «humanitær intervensjon» til regimeskifte, fann stad, og at Noreg fint visste om det. Norske styresmakter hadde i liten grad ei eigen, sjølvstendig forståing av situasjonen i Libya før Nato-aksjonen, heiter det i rapporten. Alt dette vart i mellomtid lite problematisert frå norsk side, seier utvalet, som meiner mangelen på skriftlege kjelder har gjort det vanskeleg å vurdere dette.

Her kunne utvalet fint ha brukt meir munnlege vitneutsegn, spesielt frå pilotar som har uttala seg om kva dei var med på å bombe. Eventuelle brot på folkeretten og Genèvekonvensjonen mot angrepskrig, frå norske styresmakter si side, står det ingen ting om. Denne rapporten er etter mi meining meir ei kvitvasking enn etterforsking.

«Vi har ikke vært en granskingskommisjon. Målet har vært å trekke lærdom og bidra til en offentlig opplyst debatt», seier Petersen til pressa. Ein granskingskommisjon ville norske styresmakter som oppdragsgjevarar truleg ikkje ha hatt i alle tilfelle. Det hadde kanskje vorte for risikabelt. Men ei gransking og folkerettsleg etterspel trengst.