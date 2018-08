Det må bli lettere å eie egen bolig, ikke vanskeligere, slik AUFs nye politikk legger opp til.

I BT 20. august kunne vi lese Endre Tofts innlegg hvor han skriver «for mange unge er bare tanken om å eie egen bolig en fjern drøm». Muligheten til å eie egen bolig kan bety mye for en god privatøkonomi. Det kan gi muligheten til «klassereiser», bedre integrering, økt trivsel og mye mer.

Vi deler Tofts ønske om at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Regjeringen la frem en helhetlig strategi for et velfungerende boligmarked for tre år siden, og har aktivt brukt makten for å bidra til det.

Det bygges nå flere boliger både raskere og rimeligere. Selve byggeprosessene er forenklet både for familier og profesjonelle. En sunn tilbudsside og effektive byggeprosesser er hovedingrediensene i hvordan man kan gjøre dette på en best mulig måte. Prisutviklingen i boligmarkedet de siste 12 månedene har vært 2,2 prosent, ifølge EiendomNorge sin rapport for juli 2018. Det er tegn på et sunt boligmarked.

Etter å ha lest AUF-er Toft sin «løsning» på hvordan Arbeiderpartiet skal endre prinsippene hvis de kommer til makten, håper jeg Erna Solberg får fire nye år i 2021. For å gi flere unge mulighet til å komme inn på boligmarkedet vil Toft altså:

1: Fjerne rentefradraget. Det vil føre til at de som har høyest belåning, vil får enda høyere kostnader. Dermed blir det vanskeligere, ikke lettere å komme seg inn på boligmarkedet.

2. Fjerne BSU. Tall fra SSB viser at blant unge mellom 17 og 33 år, varierer antallet som benytter seg av BSU fra 32 til 48 prosent. Blant dem med lavest inntekt bruker en av tre seg av BSU for å spare til egen bolig. Dette mener AUF det er fornuftig å fjerne? Det vil ramme dem som har minst hardest.

3. Innføre nasjonal eiendomsskatt. At Arbeiderpartiet og AUF er glad i økte skatter og avgifter, er ingen overraskelse. De skal i det minste ha honnør for å være tydelig og ærlig. Men nasjonal skatt på egen bolig er faktisk en fryktelig dårlig idé. Det rammer særlig dem som har de største belastningene som nye boligkjøpere.