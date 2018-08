Bergen er ikke like bergensk lenger.

Jeg er en middelaldrende mann, født og oppvokst i Bergen. Nå har jeg bodd like lenge på Østlandet som jeg gjorde «heme» i Bergen. Jeg heier på Bergen, bergensere og Brann. Men hvor er det blitt av stoltheten, frekkheten, den selvironiske sjåvinismen og den deilige selvhevdelsen på vegne av by og folk?

Jeg er selvsagt heme i Bergen flere ganger i året. Bergen vil alltid være heme. Jeg var heme i sommer også, sammen med min østlandske kone og mine østlandske barn. Jeg ville vise frem Bergen. Ikke Bryggen og Fløyen og Stadion – jo, også det – men folket, sjelen, stemningen. Stoltheten som gjør meg til bergenser. Den som følger med ord som tjuagutt, Madammen og frekk og tidi’.

Jeg fant den ikke. Ikke i gaten, ikke på byen. Det er heme i Bergen jeg skal få påfyll. Følelsen av at Bergen ikke er like bergensk, har kommet gradvis, men det var først i sommer jeg opplevde at Bergen faktisk ikke er noe bergensk lenger. Bergen og bergenserne er som andre byer.

Privat

Opplevelsen er kjip, men hva kommer den av? Noe er nok naturlig og uunngåelig. Vi reiser mer og får andre syn enn Puddefjorden. Folk fra andre steder kommer til Bergen og blir. Men det kan ikke forklare alt. Noen profiler har kanskje forsvunnet, men den bergenske ånden kan da ikke stå og falle på om Davy’en er på skjermen? Det bergenske egoet er vel ikke avhengig av om Brann vinner?

Mine barn kan et utall bergenssanger – det er prisen å betale når man har pappa fra Bergen. I sommerens lek og omgang med innfødte bergensbarn ble de skuffet. Ingen av dem kunne «Meg og Laien». «Eg hadde en tante» var like ukjent som «Min mann Mass».

Bergen, jeg savner deg. Og jeg savner bergensere. Bergen er verdens vakreste by, og bergensere er verdens vakreste mennesker. Derfor trenger vi mer av dere, ikke mindre. Kom an, då!