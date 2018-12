DEBATT: Det handlar om pasientane, og det handlar minst like mykje om alle pårørande. Eg snakkar av erfaring!

Kreftleger landet rundt tar til tårene når de må fortelle kreftsyke pasienter at medisinene som kan gi et lengre liv er tilgjengelige, men at de er for dyre. Medisinavslagene skjer oftere enn før, melder TV 2 16. desember. Dette aksepterer eg rett og slett ikkje!

Eg utfordrar staten til å finna andre modellar for samhandling med legemiddelindustrien. Eg tykkjer også at det er ein uting at Beslutningsforum, som tek beslutningar om medisinar og behandlingsmetodar som kan takast i bruk i spesialisthelsetenesta, er sett saman av leiarane for dagens helseforetak (sjå faktaboks). Dei må prioritera innanfor allerede umogelege økonomiske rammer. Seier dei ja til ny medisin, må dei kutta innanfor andre områder.

Ein ynskjer forskning og utvikling. Ein ynskjer nye medisinar. Forskninga gjev gode resultat. Medisinane finnst, men dei blir ikkje godkjente.

Fakta: Beslutningsforum Beslutningsforum for nye metoder er et statlig organ, etablert i 2013.

Det består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.

Organet tar beslutninger om medisiner og behandlingsmetoder som kan tas i bruk i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Eg utfordrar helseministeren, ikkje skuld på Beslutningsforum. Dei er i ein umogeleg skvis. Ikkje skuv Beslutningsforum føre deg. Statsråd Høie: Du har ansvaret.

Eg orkar ikkje høyra eit svar om kva andre regjeringar har gjort og ikkje gjort. Det må handlast no!

Dette er rett og slett ein kamp om liv og død. Det handlar om pasientane, og det handlar minst like mykje om alle pårørande. Eg snakkar av erfaring!

Fylkesordførar i Hordaland, Anne Gine Hestetun (Ap), publiserte dette innlegget først på sin facebookside.