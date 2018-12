Fjordfrid verka som eit godt koneemne: ærleg og godtruande, litt bondsk. Men ho hadde planar som Hordfinn ikkje visste om.

Det var ein gang ein bonde som heitte Hordfinn. Han var ein skikkeleg storbonde etter våre forhold, med mange husmenn og mange tenarar. Garden låg langt vest i landet, og til Hordfinn si fortviling langt borte frå kongen og hans slott, for det var i dei kretsane Hordfinn likte seg aller best. Det var der han fann sine likemenn. Som ordtaket seier, var det noko med det å eta kirsebær med dei store.

Gardstunet låg for seg sjølv og var bygt opp med store våningshus, nesten som slott, med drustelege salar der Hordfinn og venene hans kunne ha det gildt i lag. Det var bustader for tenestefolket og herberge til bruk når vener frå kongens by eller andre viktige gjester kom på vitjing. Det var også innlosjeringsstader og drikkestover for husmennene, for garden var så stor at dei ofte måtte overnatta når Hordfinn og tenarane hans baud dei å koma til garden. På denne måten la dei også att noko av den løna dei hadde opparbeidd seg på overnatting og mat og drykk.

No var det slik at Hordfinn fann tida inne til å finna seg ei kone. Då ville det vera praktisk viss ho heldt til i nærleiken og også hadde hand om ein gard. Så kunne dei slå garden hennar saman med hans og få han endå større, og spara inn noko på tenarstaben. Ein retteleg robust gard ville det verta.

For sjølv om garden til Hordfinn var stor og husmennene mange, så kosta det å kunne leva eit herskapeleg liv som ein bonde av hans rang måtte gjera. Det var vanskeleg å få det til å gå rundt, og festane vart færre og færre. Hordfinn oppfatta nok litt murring både frå tenarskapet og husmennene, og mennene til kongen var nok heller ikkje heilt nøgde. Viss han framleis skulle visa at han var den største og mektigaste på denne sida av fjella, måtte innkoma aukast.

Både sønnanfor og nordanfor garden budde det gifteferdige damer med eigne gardar, så Hordfinn byrja å sondera om det var noko sjanse der. Aller helst ville han ha funne seg ei kone lengre austfrå, men der vart det for høge fjell imellom til å slå saman gardar, og Hordfinn måtte innsjå at det ville ikkje gå.

Men viss han no greidde å gifta seg med begge to – så skulle det bli bra likevel. Det var nok ho Rognhild i sør som var den gjævaste av dei to. Ho hadde ein flat og fin gard og nesten like mange husmenn og tenarar som Hordfinn sjølv, så Hordfinn gjorde seg nokre ærend sørover. Den søte musikken oppstod ikkje, men det hadde Hordfinn heller ikkje forventa. Her var det om å gjera å få til eit fornuftig sambruk. Her måtte Hordfinn vera diplomat, men noko var på gang ...

Hordfinn tok seg også ein tur nordover til ho Fjordfrid. Her fekk Hordfinn det lettare. Fjordfrid var glad for å få så fint besøk sørfrå og diska opp med det beste garden kunne oppdriva. For sjølv om garden var liten, var han veldriven, og det bogna av bær og frukt i liene, laksen gjekk i elva, og silda stod tett i fjorden. Fjordfrid levde enkelt og måtehalden, og husmennene og tenarskapet var flittige og arbeidde godt.

Hordfinn hadde fått nyss i at ho Fjordfrid ikkje var heilt fri for midlar. Hordfinn hadde store planar om korleis dei skulle driva gardane i saman. Han lova Fjordfrid at garden hennar skulle drivast på beste vis, husmennene skulle få halde fram som dei hadde gjort, og tenarskapet skulle få fortsetja på garden. Så kunne dei bu i Nordgarden i deler av året. Fjordfrid tykte dette høyrdest gildt ut – det skulle bli godt å ikkje leva i einsemd lenger. Og tenk at ein så staut kar som han Hordfinn kom her og spurde om dei skulle bli eitt.

Også Rognhild meinte det var fornuftig å sameina dei to gardane. For han Hordfinn som hadde så stor gard og så mange tenestefolk, måtte då også ha mykje gull i kista? Rognhild tykte nok Sørgarden var vel så bra som Hordfinn sin, så ho ville ikkje utan vidare gå med på at dei skulle flytta til hans gard.

Kanskje dei heller skulle bu i sør, og så kunne dei besøka garden hans Hordfinn av og til. Når dei no fekk så mykje gull, kunne dei byggja opp like fine bygg og festsalar i sør som han Hordvik hadde. Dette vart ikkje heilt etter Hordfinn sine planar, men han kom ingen veg med ho Rognhild. Skulle det bli ekteskap, måtte garden i sør verta minst like fin som garden til Hordfinn, meinte ho.

Hordfinn innsåg at her kom han ingen veg. Skulle han vera heilt ærleg med seg sjølv, innsåg han at eit samliv med ho Rognhild ikkje ville verta lett. Han var ikkje heilt sikker på kven som ville verta den sterkaste i eit slikt ekteskap heller. Kanskje det var like bra at det gjekk som det gjekk.

Nei, då var det betre med ho Fjordfrid. Litt godtruen kanskje, og litt bondsk, men ærleg, snill og pliktoppfyllande var ho. Det var ikkje noko dame som ville gjera furore på festane med kongens menn, men ei grei jente var ho. Og så hadde ho gull på kistebotn. Han hadde rett nok lova ho at dei skulle driva garden hennar som før, men det kunne lett endrast når han berre hadde fått ho i ekteseng.

Tenarstaben og husmennene hennar var og så fåe, at dei ville ikkje bli til noko bry om lovnadane hans ikkje ville bli heilt innfridde. Og så kunne han snakka litt med venene sine i kretsen rundt kongen, og så ville alt ordna seg. Gullet til ho Fjordfrid skulle nok snart bli hans.

Fjordfrid tykte dette var gildt og sa ja med det same. Hordfinn sette i gang og planla utviding av slottet sitt på garden og nye festsalar. No fekk han tilgang på massevis av gull som kunne brukast på garden og venene hans. Fjordfrid hadde rett nok ymta frampå om at noko av gullet hennar måtte brukast på garden i nord, og at husmennene som hadde arbeidd så hardt for å samla alt gullet, burde få noko av det som takk. Hordfinn hadde sagt ha og ja, men dette skulle han nok koma unna. Han trong gullet betre enn dei.

Men so – plutseleg kom det han Hordfinn for øyra at ho Fjordfrid var byrja å dela ut av gullet til husmennene sine, og byggja på husa på garden i nord. Han Hordfinn tok ikkje dette nådig opp, men ho Fjordfrid viste til kva dei var vortne samde om. No vart det vanskeleg for han Hordfinn; det var ikkje akkurat slik han hadde sett dette føre seg.

Han fekk varsla alt tenestefolket sitt om at no held tenestefolket i nord på og reiste med heile medgifta som eigentleg tilhøyrde Hordfinn og hans tenarar. Kongens menn vart varsla om at viss Fjordfrid sine planar vart gjennomførte, ville det ikkje verta noko nye festsalar på hovudgarden slik han hadde lova dei, og det ville også verta lite festar framover. Det ville berre verta ekstra kostnader med å overta Nordgarden viss ikkje det oppsparte gullet følgde med.

Tenarane hans Hordfinn vart mektig vreide på Nordgarden. Heretter skulle dei ikkje få selja verken frukt, bær eller fisk til naboane i sør. Ikkje fekk dei kjøpa korn som kom frå utlandet med båt til kaia hans Hordfinn. I det heile måtte dei læra seg kven som hadde makta og bestemte.

Men Hordfinn sjølv held seg i bakgrunnen. Han var klok nok til å innsjå at den veldrivne garden i nord, trass alt var betre enn ingen gard. For Fjordfrid vart det vanskeleg. Ho forstod kven som stod bak alt bråket, men no var det for seint å snu.

Fjordfrid stod på sitt; dei som hadde tent opp rikdomen hennar skulle også få vera med å dela han. At Hordfinn med den store garden sin, som hadde hatt betre vilkår til å opparbeida seg rikdom, hadde skusla bort sine mogelegheiter i sus og dus, skulle ikkje husmennene og tenarskapet i nord få svi for.

Stemninga mellom dei framtidige ektefellen vart ikkje god. Bryllaupet vart halde, og sidan levde dei saman alle sine dagar. Men vart dei lukkelege ...? Det seier ikkje soga noko om, men forholda vart aldri slik som før, og me registrerer at noko etterkomarar vart det i alle fall ikkje. Men eventyret er framleis ikkje ute.