DEBATT: Arbeidsgiverne bør kun vurdere utdanning og erfaring før de kaller inn til intervju.

Et gammelt ordtak som bør hentes frem igjen, er «navnet skjemmer ingen». I BT 10. desember fortalte syriske Iyad Alswelem at han har søkt utallige jobber uten å få napp.

Han er ikke alene, jevnlig har mediene saker om høyt utdannede jobbsøkere med typiske «innvandrernavn» som ikke blir innkalt til intervju. Forskningsstiftelsen Fafo sendte ut 900 parallelle søknader der samme søknad hadde typisk «innvandrernavn» og en annen typisk norsk navn.

Prosjektet viste at det var langt mindre sjanse til å bli innkalt til intervju for dem som hadde «innvandrernavn». Det finnes også eksempler på innvandrere som har skiftet navn for å unngå at søknaden deres går rett i papirkurven!

Sånn kan vi ikke ha det. Det offentlige må gå foran med et godt eksempel. Bergen kommune er en stor og viktig arbeidsgiver. For å sikre lik behandling, må det innføres et system med anonymiserte søknadsprosesser. Den som skal kalle inn til intervju, skal derfor bare vurdere utdanning og erfaring uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen går inn for anonymiserte søknader til alle kommunale stillinger. Men vi vil gå lenger enn det. Vi vil også jobbe for at leverandører til kommunen skal gjøre det samme.

I et likestilt og inkluderende samfunn er det kompetanse, erfaring og utdanning som skal være utslagsgivende for hvem som innkalles til intervju, ikke navnet.