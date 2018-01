Ja, det skjer uønskede hendelser, men ikke mer enn hva de ansatte forventer når de sier ja til en slik jobb.

Onsdag 10. januar skriver BT om situasjonen på Strax-huset. Hovedverneombud May Britt Kindem i Bergen kommune sier at det er «et under at ikke noe enda mer alvorlig har skjedd».

Det er ikke et «under». De ansatte på Strax-huset vet hva de gjør.

Ikke hvem som helst får seg fast jobb hos oss. Det er høye krav til utdanning og egnethet, og det jobbes stadig med kompetanseheving for de ansatte. Vi mener at den faglige kompetansen, kunnskapen om og relasjonsbyggingen til brukerne er den aller viktigste sikkerheten som finnes.

Men den kan man dessverre ikke måle på noen god nok måte.

Ja, det skjer uønskede hendelser her. Men det skjer ikke mer enn hva de ansatte forventer når de sier ja til en slik jobb. I en undersøkelse som vernetjenesten på huset har gjort blant 52 ansatte på dagavdelingen, natthjemmet og sprøyterommet, kommer det ikke frem at en eneste av de er redde på jobb.

Vi på Strax-huset er glade for at det er fokus på sikkerheten til de ansatte, men man må ikke undergrave verdien til de som jobber der. Man må ikke glemme at brukerne av Strax-huset er mennesker i en vanskelig livssituasjon, og at de kommer hit for å få hjelp og omsorg.

Ifølge BT skriver flere ansatte at de har vært redde på jobb. Dette blir fremstilt feil.

De ansatte går ikke rundt og er redde når de er på jobb, men selvfølgelig vil man reagere med redsel når man havner i en situasjon.

Noe annet ville vært enda farligere, og de som ikke reagerer har ikke noe på en slik arbeidsplass å gjøre.

Brukerne av Strax-huset kommer hit frivillig, og de kan gå når de ønsker det. De kommer ikke hit med hensikt om å skade eller true oss. I flere av hendelsene som er rapportert har ikke ansatte følt seg personlig truet, men heller at bruker er frustrert på systemet rundt seg og på det å ikke bli hørt.

Det er en utblåsning av frustrasjon og fortvilelse.

Vi må likevel melde inn disse hendelsene, fordi de skaper uro og ubehag. Det er ikke ensbetydende med at de ansatte er redde, eller at det er fare for liv og helse.

Selvfølgelig kan slike episoder over tid være belastende, men dette er noe vi er klar over og jobber med.

Strax-huset har det siste året jobbet hard med å etterkomme Arbeidstilsynets pålegg og vi er nesten i mål. Ansatte synes det er meget belastende å komme på fremsiden i aviser. Det gjør arbeidet med brukerne vanskeligere. Brukerne er bekymret for om ansatte er redde for de, og hvorfor det står i avisen. Også barn av ansatte og familiene reagerer på uttalelser og oppslag, og blir unødig redd for sine nærmeste.

At det i tillegg kommer frem interne arbeidsmetoder og antall personer vi anser som ekstra utfordrende i avisen, gjør situasjonen på avdelingene vanskeligere og mer belastende.

Arbeidstilsynet og hovedverneombudet ikke er fornøyd med tiltak som er innført for å bedre de ansattes sikkerhet ved Strax-huset. Vi er ikke helt i mål med HMS-arbeidet vårt. Vi trenger fremdeles litt tid til å få på plass og iverksatt tiltak som har kommet til den siste tiden, og tid til å evaluere virkningen av disse, før man vil vurdere å sette i kraft nye.

Strax-huset skal i nytt møte med Arbeidstilsynet neste uke for å forsøke å komme frem til en felles forståelse om hva som skal til.

At involverte parter da uttaler seg i forkant av dette synes vi ikke noe om. På vegne av de fortvilte ansatte ber vi om å få arbeidsro og tiltro til det arbeidet vi gjør på huset.