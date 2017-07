Jeg har fått MS, sa min far. Det var første gangen jeg så ham holde tilbake gråt.

MS-syke Mads Brandt-Olsen hevder å ha holdt sykdommen i sjakk i ti år ved å trene to timer hver dag. Vibeke Ludvigsen skal sykle i Tour de France og ønsker å bestemme over sitt eget liv. Imponerende og utrolig bra for dem, men multippel sklerose kan utvikle seg på helt andre måter som ikke har noe med trening eller hvor «flink» man har vært. Slike historier i mediene skaper mye harme hos mange pasienter og pårørende som har kjent på hvor alvorlig av multippel sklerose kan være.

La meg ta dere med tilbake til en sommer jeg husker godt. Jeg satt ved kjøkkenbordet, ved en rutete blå voksduk. Min far hadde vært på Haukeland. Jeg har fått MS, sa han. Det var den første gangen jeg så min far holde tilbake gråt, bortsett fra en gang jeg skulle være borte i utlandet et helt år. Men denne gråten var av redsel, ikke av savn. Det viste seg at min far nok hadde hatt MS en god stund.

Da min far ble 40, sluttet han plutselig å røyke fordi han ville være i bedre form. Han kjøpte sykkel. Den ble brukt to ganger. Min mor klaget over at han alltid knuste fatene og glassene hennes når han skulle tørke oppvasken.

Han begynte å bomme litt på steg i trappen. Vi var på hyttetur med familie og han fór uten balanse i feil retning og knakk en ski. Det ble mye banning og steiking. Hodet var også påvirket allerede da, og jeg husker han ofte sa at han trodde på alvor at han holdt på å bli senil før han var 40.

Så begynte nedoverbakkene. Lammelser, kognitiv svikt, trøtthet, oppkast. Han begynte å gjøre rare ting. Han fikk alle regninger i retur fordi banken ikke godkjente underskriften hans, siden den aldri var den samme. Kartlegging av alle steder på veien fra jobb, to kilometer, hvor han kunne kjøre utfor en kant. Kunne ikke snu hodet til venstre eller høyre, men legen ville likevel at han skulle få beholde sertifikatet helt til vi ba ham om å være så snill å ta det fra ham.

Så forsvant evnen til å skrive. Kognitive tester på sykehuset som gjorde ham opprørt, og som sammen med tapet av jobb og bil tok fra ham all verdighet. I dag kan han ikke le eller bli sint uten at han er utslitt en dag eller to etterpå. Han har aldri kunnet leke med sine barnebarn. Kaster opp all mat. Kan ikke puste ordentlig. Halve kroppen er helt lammet, og han sitter bundet til en stol eller må ligge i en seng. Han har ikke kunnet gå eller skrive på ni år.

Sakte, men sikkert har vi mistet vår far, mentalt og fysisk. Han har vært på sykehus flerfoldige ganger det siste året, blir syk av infeksjoner.

Det finnes to typer MS, progressiv og attakk. Noen medisiner virker utsettende på attakk-MS. Får man den progressive varianten, må man «lære å leve med det», som nevrologene sier. Som oftest ender man etter noen år med en kombinasjon av begge, og nedoverbakken er et rent helvete.

Min far, som før han ble syk kunne leke og lage fantastiske stunder med oss, har sittet fast i sin kropp og sett på barnebarna sine på avstand. Han har følt seg som en ting, et prosjekt, en byrde. Han har aldri fått et behandlingstilbud. Han har ikke kontroll over tunge og munn, og barnebarna kan ikke engang sitte på fanget hans sånn at han kan lese en bok.

Kampen for å få skikkelig og verdig sykehusbehandling og en mulighet til å trykke på «reset-knappen», gjør at MS-pasienter drar til Sverige, USA, India og Israel. Mange av dem lever med reduserte MS-symptomer og har fått et nytt liv.

De syke stadiene av MS er verre enn døden. Menneskets verdighet forsvinner lenge før døden inntreffer av kvelning eller lammelser. Vi som er rundt, blir også frarøvet mange år med gode stunder som blir erstattet av tunge, vanskelige tider mens vi «lever med MS». Fortsatt er innstillingen min far og vi pårørende møter hos legene, at MS «skal gå sin gang». Vi har aldri fått beskrevet de såkalte alternative behandlingsforløpene som de sier finnes – i avisen. Behandlingen som finnes i andre land, er bare brukt til forskning i Norge. Bergens Tidende har beskrevet innsatsen til de mange som nå samler inn penger for å få råd til behandlingen i utlandet.

Imens rammes hundrevis av mødre og fedre og søsken og døtre av en sykdom som er irreversibel. Stamcellebehandling kan i noen tilfeller stanse sykdommen, men det får ikke alle tilgang til.

Dette er en umenneskelig politikk. Argumentasjonen er at behandlingen innebærer en risiko. Men mange som lever med MS, ville stille seg i kø på minuttet for å få muligheten til å ta den risikoen. Vi som familie vil stille oss ved siden av dem og hjelpe dem med å dundre på døren.

