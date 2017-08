Da jeg kom hjem om kveldene, løy jeg på telefon til familien og sa at jeg hadde det helt supert.

Lyden er verst. Lyden av andres glede knusende inn i min stillhet. Når du sitter alene den hundrede og femtende lørdagen på rad og hører naboen nok en gang ha fest, så er det irriterende. Men det er ikke bråket som er verst, det er følelsen av at jeg ikke hører til, at jeg går glipp av noe, at livet løper fra meg.

Det har vært vanskelig å være trygg i møte med andre, når jeg så vidt har klart å leve med meg selv. I møte med vilt fremmede medstudenter, fadderuker og studentsamfunn. Hvordan skulle jeg tro at noen ville like meg, at noen ville bli kjent med meg når jeg ikke engang klarte å se meg selv i speilet?

Fra det øyeblikket du setter foten din på studiestedet, handler alt om å passe inn, få venner. Ingen bryr seg der og da om akademiske prestasjoner, eller om du er flink til å ta til deg pensum. Det betyr ingenting. Det som betyr noe, er hvorvidt du klarer å være sosial på første forsøk. Klarer du å se fremmede i øynene og skåle, smile og late som om man har kjent hverandre hele livet?

Jeg var alltid først inn i forelesningssalen, da kunne jeg velge meg plass bakerst. Var det en ekstra god dag, satte ingen seg i nærheten.

Da jeg kom hjem om kveldene, løy jeg på telefon til familien og fortalte at jeg hadde det helt supert, at jeg stortrivdes, og at jeg hadde fått flust av nye fantastiske venner.

Noen helger, om noen ringte, kunne jeg la være å ta den og sende sms et par minutter senere der jeg skrøt av hvor opptatt jeg var, at jeg skulle ringe opp igjen dagen etter. Jeg lagde meg et mye mer spennende liv enn jeg egentlig hadde - alt for å svare på forventningen om den fantastiske, uforglemmelige studietiden.

Det var da. Jeg var deprimert, gikk på store doser antidepressiver og telte ned. Jeg skulle dø. Jeg begynte å gå til legen og fortelle at jeg slet med å sove. Hun ga meg sovetabletter, og jeg begynte å spare opp.

Jeg begynte å stryke på en rekke eksamener. På telefon til foreldrene mine skrøt jeg av de gode karakterene mine, selv om jeg satt og leste til å ta opp eksamener på nytt. Men jeg klarte det ikke, det ble for mye, jeg klarte ikke ta grep om livet mitt, og jeg falt fra utdanningen min. Den høsten ble også det kjæreste jeg hadde, bestemoren min, alvorlig syk, og jeg skjønte at hun kom til å dø fra meg. Kanskje det eneste mennesket i verden jeg kunne ringe til, og som ikke brydde seg om jeg fikk E eller A, som var mer opptatt av at jeg hadde det godt.

En kveld, etter at jeg hadde fått vite at kreften hennes hadde spredt seg til en rekke andre organer og at livet derfor ikke kunne reddes, la jeg meg til på sengen med flere pakker sovetabletter og en cola og begynte å svelge unna.

Mens jeg svelget, chattet jeg med noen gamle venner fra Bergen, uten egentlig å fortelle hva jeg drev med. Men noen skjønte at noe var galt, at jeg på min måte forsøkte å ta farvel. De ringte politiet, og jeg kunne ligge på soverommet og se blålysene dukke opp foran soveromsvinduet mitt.

Der begynte snuoperasjonen. Jeg kunne ikke kaste bort noe mer. Det er to og et halvt år siden nå. På den tiden har jeg gått fra å ville dø til å elske studiene mine. Til å legge meg om kvelden og glede meg til å stå opp. Jeg er fortsatt tidlig foran døren til forelesningssalen, men det er fordi jeg liker å sitte der og prate skit med medstudenter.

Jeg finner meg fortsatt alene i sofaen en lørdagskveld, jeg kan fortsatt kjenne meg ensom, og noen ganger sliter jeg i møte med nye folk. Men selv det kommer seg.

Sutreunge. Sutretekst. Jeg er helt forbanna enig

Man snakker mye om at studenter sliter psykisk, at samskipnadene må ha flere psykologer, at man må ha planer for hvordan man kan følge opp dem som sliter mest osv. For meg var det en studentrådgiver. En stakkars barnevernspedagog, ansatt i Samskipnaden for å ta imot «sånne som meg». Hun var ingen psykolog, hun kunne ikke snakke med meg om diagnoser eller om medisiner. Men hun kunne fortelle meg at jeg ikke var alene hjemme i sofaen min de ensomme lørdagskveldene. Tvert imot.

Rundt meg, i studentboligene over og under meg sitter det flere som synes helgene kan være vanskelig. Flere som synes fadderukene var utfordrende, og flere som føler de ikke helt har «kommet inn» i miljøet.

Hun lyttet til meg.

Studentmeninger.no arrangerte i sommer skrivekonkurranse for studenter. I juryen satt Liv Skotheim (BT), Maria Rud Halvorsen (BT) og redaktør i Studentmeninger Håkon Leth. «Jeg vil huske ensomheten» vant 3. plassen.