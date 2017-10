Ein tidel av tilskotet til Intercity-tog vil gje gratis elbuss, stor nedgang i bilbruk og stor reduksjon i energibruk.

I BT 20. oktober stiller Vidar Sætre spørsmålsteikn ved mine framstillingar som seier at det er stor gevinst i å bruke elbuss på ledige firefelts motorvegar framfor Intercity-tog på Austlandet og hydrogendrivne båtar i rutefart på Vestlandet. Argumentet hans er at tog berre brukar 0,12-0,22 kWh pr. personkilometer og at elbussar slit meir på vegen enn toget på skjenegangen av stål.

Intercity-toget brukar kanskje 20 gonger så mykje energi som det Sætre fører opp, fordi han ikkje tek med dei veldige energimengdene som går med til bygging og vedlikehald av tog og køyreveg for ein ørliten produksjon. NTP2018-29 viser at alle tog i landet, som berre står for ein prosent av transporterte passasjerar og to prosent av transporterte godsmengder, treng nesten 400 milliardar kroner i statstilskot. Det er nesten 40 prosent av statsmidlane i planen.

All vegutbygging og vedlikehald er brukarbetalt gjennom særavgifter og bompengar. For bussen vert det betalt ei køyrevegavgift på om lag fem kroner pr. liter drivstoff, som for trailer, og det utgjer tre øre per personkilometer for ein buss med 30 passasjerar.

Skulle det betalast køyrevegavgift for Intercity-toget ville det bli minst ti kroner pr. personkilometer, 300 gonger så mykje som for elbuss. Kostnadene for vedlikehald for togdrift er kolossale og utgjer ikkje berre slitasje på stålskjenene. Ti prosent av tilskotet til Intercity-toget vil gje gratis elbuss, stor nedgang i bilbruk og stor reduksjon i energibruk.