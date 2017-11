I over 40 har vi uteksaminert minoritetsspråklige elever med gode resultater. Nå har vi fått beskjed om at vi må legge ned tilbudet.

Den hemmelige oppskriften bak suksessen kaller vi E-klassene ved Bergen Katedralskole. En av elevene skrev dette om tiden hos oss:

«De kaller den Katten, men jeg kaller den skolen eller «hjemme». Et sted der alle er like. Jeg elsker den skolen. Ikke på grunn av at det er den fineste skolen i Bergen, men fordi den har vært mitt trygge sted å være på, et sted der jeg fant de foreldrene jeg aldri kommer til å ha, lærerne våre. Jeg hadde aldri følt meg trygg, men Katten gav meg et smil og jeg følte meg 100 prosent trygg.»

Det er ikke sikkert samme elev hadde kunnet skrive dette dersom hun ikke hadde fått gå i E-klassen på Katten. Hun ville da ha risikert å bli plassert som eneste minoritetsspråklige elev med kort botid i en klasse med 29 andre elever som har vokst opp i Norge, på den skolen hun tilfeldigvis hadde kommet inn på. Sjansene for at hun hadde droppet ut av skolen før hun fullførte utdanningen, er stor. Om eleven hadde vært gutt, ville sjansen for å droppe ut vært enda større.

Statistikken viser at elevene i E-klassene har hatt en fullføringsgrad langt over landsgjennomsnittet. Innvandrerelever (både med kort og lang botid) på landsbasis kommer dårligere ut enn elever med norske foreldre. Samtidig har tallene ligget stabilt mye høyere for innvandrerelever på Katten. I perioden 2013-2016 viser tallene at 60 prosent av E-klasseelevene hos oss fullførte videregående med generell studiekompetanse på normert tid, mot bare 39 prosent på landsbasis.

PRIVAT

I løpet av fire år på Katten fullfører 70-80 prosent av elevene i E-klassen, det vil si at tallene er på høyde med de etnisk norske ungdommer som har en fullføringsgrad på 86 prosent over fem år. I løpet av fire år er det bare 54 prosent av innvandrerelevene som fullfører på landsbasis. Vi vet at de fleste E-klasseelevene fra Katten har fortsatt på høyere utdanning og klart seg godt.

Fra 2013-kullet er de allerede ute i jobb som ingeniører, sykepleiere, radiograf, fysioterapeut, bioingeniør på Kvinneklinikken i Bergen og barnevernspedagog, for å nevne noen. Statistikken viser altså at E-klassene er en god måte å organisere opplæringen på.

Til tross for dette har vil Opplæringsavdelingen i fylkekommunen legge ned E-klassene allerede fra neste skoleår. Timingen er særdeles dårlig. Skoleåret 2017/2018 har hatt rekordmange elever som går i innføringsklasser. På Katten har vi hele 47, og mange har planlagt å gå i E-klassen. Etter vårt syn burde man tvert om opprette en ekstra E-klasse.

Opplæringsavdelingen gikk inn for nedleggelse etter at Kontrollutvalget i fylket hadde hyrt inn et uavhengig byrå, Deloitte, for å utføre revisjon av opplæringen. Rapporten ble levert mai 2017 og konkluderer med at måten vi driver E-klassene på er lovstridig i følge §8-2 i opplæringsloven: «Ifølgje opplæringslova er det ulovleg å organisere klasser basert på etnisk tilhøyr, og revisjonen meiner difor at organiseringa av desse særskilte opplæringstilboda er ulovleg.»

Påstanden om at organiseringen vi driver er ulovlig, er selvfølgelig et alvorlig argument for at E-klassene må nedlegges. Men vi mener at loven ikke nødvendigvis skal tolkes slik Deloitte har gjort. Derfor vil vi ikke uten videre akseptere avgjørelsen. Det som ser ut til å være det viktigste argumentet i rapporten, er altså at det ikke er lov å skille ut elever i egne grupper basert på etnisitet. Rapporten hevder at det er dette som blir gjort i E-klassene. Det er feil. Elevene søker selv på dette tilbudet, og de er heller ikke en ensartet gruppe; hele verden er representert.

Vi mener Deloitte har oversett et viktig poeng: I løpet av de tre årene tar E-klasseelevene flere av fagene sine sammen med de norske elevene. Det som er spesielt tilrettelagt, er først og fremst fellesfagene, bl.a norsk- og engelskundervisningen. E-klassene er organisert ut fra prinsippet om tilpasset opplæring for de som ikke er gode nok i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Dette står det om i Opplæringsloven § 3,12: «Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk […]1 har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.[…]»

Samme sted kan vi også lese at det er lov å organisere egne grupper hvis det er til beste for eleven:

«Fylkeskommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. […] dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. […]»

Les Kunnskapsdepartementets NOU om mangfold og mestring

Vi ser at ordningen med E-klasser som går over tre år, kommer i konflikt med dette punktet som sier inntil to år, men vi mener at det er loven som bør forandres her. Dersom vi ser på helheten, er det «elevens beste» som er det bærende prinsippet i Opplæringsloven. Dessuten anbefaler Østbergutvalget at disse elevene får felles undervisning i grupper, fremfor spesialundervisning til en og en elev.

Det er politikerne som de neste ukene skal behandle denne saken og fatte et vedtak. Vi tolker det slik at E-klassene er lovlige og i tråd med ønsket om at opplæringen skal organiseres på beste måte for eleven. I det minste fortjener elevene at saken blir grundigere belyst, og at man ikke tar en forhastet beslutning.

Vi håper vi kan få dispensasjon til å videreføre tilbudet midlertidig inntil dette blir avklart, og et eventuelt bedre tilbud er på plass. For dette tilbudet er verdifullt og unikt for elevene det gjelder.