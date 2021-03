Er det noe galt med fergereiser?

Fergefritt Vestland er en dårlig visjon. Fergene er en velsignelse!

Fergesambandet Halhjem–Sandvikvåg på E39 over Bjørnafjorden kan bli erstattet av Hordfast. Dårlig idé, mener Odd Helge Gilja. Her møtes MF «Huftarøy» og MF «Færøy» midtfjords. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Odd Helge Gilja Landås

Nasjonal transportplan er nylig lagt frem, og det pågår livlige diskusjoner om hvor mye og hvilke transportårer vi trenger i Norge.

Politikere fra flere partier har over lang tid solgt inn en visjon om et «fergefritt Vestland/E39», en tilforlatelig appellerende visjon om at alt blir så mye bedre bare vi blir kvitt fergene. Men hvor god er egentlig denne visjonen?

Er det slik at vestlendingene ikke lenger vil ferdes på sjøen? Helt siden vikingtiden, ja lenge før det, har vi ferdes på fjordene våre og ansett det som en god og rimelig måte å reise på. Nå er det åpenbart blitt et mål å unngå og reise med ferge på fjordene våre.

Er det noe galt med fergereiser?

Vi lever godt med fergene, mener Odd Helge Gilja fra Landås i Bergen. Foto: Privat

De knytter jo sammen veier og bygder på en trygg og god måte. De skaper liv og arbeidsplasser i fjordbygdene. Dessuten er fergene nå blitt utslippsfrie og miljøvennlige. Men ikke minst er fergene en velsignelse for reisende som får en etterlengtet og viktig pause i all kjøringen.

Fergene våre har hindret mange bilulykker idet de gir hvile for søvnige sjåfører. Fergene våre er også sosiale knutepunkter der vi kan se hverandre i øynene over en kopp kaffe og en svele. Jeg mener vi kan leve godt med å ha noen fergestrekninger igjen på Vestlandet.

Fergene en velsignelse for reisende som får en etterlengtet og viktig pause i all kjøringen, skriver innsenderen. Her fra MF»Nordfjord» på strekningen Rutledal – Krakhella – Rysjedalsvika. Foto: Helge Skodvin (arkiv)

I Norge er vi opptatt av å verne regnskogen i Brasil. Vi donerer store pengesummer for at man skal hindre veiutbygging og hogst i den sårbare regnskogen på andre siden av kloden.

Hva med vår egen regnskog? Vi har en meget sjelden regnskog i vårt eget land, nemlig på Reksteren. Dessverre ligger denne regnskogen akkurat der man har tenkt å asfaltere en 4-felts motorvei i forbindelse med nye E39. Fordi området Reksteren/Tysnesøy har så mange unike naturkvaliteter, er arbeid i gang med å utrede Søre Bjørnafjorden nasjonalpark. Fylkesmannen har beskrevet at dette området har uvanlig høy verneverdi, og kalte Hordfast «det truleg største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid».

Vi er nødt til å ta inn over oss at verden står overfor en krise som faktisk er større enn miljøkrisen – nemlig naturmangfoldkrisen. En million ulike arter i naturen vår er nå utrydningstruet fordi vi ødelegger deres naturlige miljø. Insekter, planter, fugler og dyr utryddes nå i et tempo som er 30 ganger raskere enn for 100 år siden.

90 prosent av all verdens våtmarker, som har stor betydning for artsmangfoldet, er allerede utryddet. Og med reduksjonen av våtmarker har også antall insekter minket betydelig. Når insektene forsvinner, dør også fuglene ut.

Fergestrekningen Bruravik – Brimnes ble i 2012 erstattet av Hardangerbrua. Her fra den siste fergesommeren. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Hvor viktig er det i den store sammenheng å spare inn noen minutter på transport når vi for å oppnå dette, ødelegger verdifull natur. Er det så viktig at fergene våre må ofres på veiutbyggingens alter og lede til at masse verdifull og verneverdig natur blir ødelagt?

Vi må være villige til å revurdere planene om veiutbygging som ødelegger verdifull natur. Kyststamveien er et aktuelt eksempel hvor det blir viktig å bygge nye veier på en mest mulig skånsom måte for natur og miljø.

Det handler om vår fremtid. Skal våre barn og barnebarn få oppleve urørt natur slik vi har gjort, må vi handle riktig nå. Med tanke på en fremtid for Vestlandet med god tilgang på urørt natur, er «fergefritt Vestland» en dårlig visjon.