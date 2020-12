Jeg tror også sterkt på sykepleiernes viktige rolle

Norske sykehjem har fortsatt problemer, og de er blitt forsterket av pandemien.

«Jeg var nysgjerrig på om mennesker i sluttfasen av livet får en behandling og en respekt som de fortjener. Resultatet var nedslående», skriver forfatter Arne Selvik. Foto: Rune Meyer Berentsen (arkiv)

Arne Selvik Sosiolog og fagbokforfatter

Sykepleier Malin Østerbø, som jobber på Fjell sjukeheim, skriver i BT 9. desember at hun har blitt provosert av mitt debattinnlegg «En god død?» som sto i avisen uken før.

Østerbø beretter om en helt annen opplevelse av arbeidet på et sykehjem, og synes det er trist å lese om mine opplevelser og erfaringer. Det var godt å lese. Så langt handler det om to vidt forskjellige opplevelser og erfaringer. For min del har jeg prøvd å markere det ved spørsmålstegnet i tittelen «En god død?».

Resten av Østerbøs debattinnlegg handler om påstander og feiltolkninger som krever et svar fra min side.

I arbeidet med boken «Døden – minutt for minutt» har jeg undersøkt forholdene i sykehjemmene i Norge, inklusive Bergen og Øygarden kommuner. Jeg var nysgjerrig på om mennesker i sluttfasen av livet får en behandling og en respekt som de fortjener. Resultatet var nedslående.

I de årene da mine foreldre levde og døde på sykehjem ble det gjennomført en undersøkelse blant 1354 beboere på 23 sykehjem i Bergen. Studien, som ble publisert i ett av verdens fremste legetidsskrift (Quality and Safety in Health Care/British Medical Journal 2003), viste at tre av fire eldre ved sykehjem i Bergen fikk medisiner som kan gjøre dem sykere eller tar livet av dem.

Pandemien har forsterket inntrykket av sykehjemmenes utilstrekkelighet, skriver Arne Selvik. Her fra Søreide sykehjem. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Fjorten år senere skrev sykepleiernes eget fagblad på førstesiden: «Sløves ned på sykehjem» (Sykepleien nr. 6, 2017). I samme utgave konstaterer postdoktor Anne-Sofie Helvik at «bruken av psykofarmaka på norske sykehjem er høy, både hos dem med og uten demenssykdom. – Beboerne står lenge på disse medisinene, uten at det nødvendigvis er det beste for dem som står på dem. Bruken av psykofarmaka må følges opp bedre».

Den 1. april 2018 skrev Bergens Tidende at en sykepleier ble siktet for å ha dopet ned fire pasienter. Ironisk nok skjedde dette på det samme sykehjemmet som mine foreldre døde på. Det var ingen aprilspøk, Østerbø. Misbruk av opioider, samt isolasjon og ensomme dødsfall på sykehjemmene under pandemien, har forsterket inntrykket av sykehjemmenes utilstrekkelighet.

Heldigvis er forholdene bedre på Fjell sjukeheim. Det tror jeg på. Jeg tror også så sterkt på sykepleiernes viktige rolle at hovedpersonen i boken «Døden – minutt for minutt» er «hverdagshelten» sykepleier Borghild.

Med all respekt for pårørende og ansatte, Østerbø, deler jeg dessverre ikke din sluttkommentar «Samtidig ønsker jeg politikerne hjertelig velkommen etter!». Det holder ikke. De må på banen fort.