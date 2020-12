Nei, det er ikke farlig og uverdig å dø på sykehjem

Jeg blir provosert av at Arne Selvik hevder at jeg og mine kollegaer i sykehjemmene driver med aktiv neddoping av pasienter.

«Jeg er stolt av hvordan vi på min arbeidsplass strekker oss for å ivareta både pasient og pårørende i livets sluttfase», skriver Malin Østerbø, som jobber på Fjell sjukeheim. Foto: Privat

Malin Østerbø Sykepleier

Ingen kan frata et annet menneske dets opplevelse og erfaringer, og det er trist å lese om erfaringene Arne Selvik gjorde seg da hans foreldre var sykehjemsbeboere for tjue år siden (BT 3. des.).

Det som imidlertid ikke er trist, men regelrett provoserende, er påstandene om at sykehjemsbeboere har blitt prøvekaniner for opioid-preparater og at de risikerer å bli dopet ned. Å trekke paralleller fra misbruk hos amerikanere til smertestillende behandling hos sykehjemspasienter i Norge, henger ikke på greip.

Det er viktig å anerkjenne problemer med feil og overdreven bruk av legemidler hos eldre, og jeg skal jammen akte meg for å fremstå like bastant som Selvik. Men adekvat smertelindring øker livskvaliteten hos den eldre, og etter min erfaring som sykepleier i sykehjem, kan man stole på at det ligger en grundig vurdering bak legemiddelbruken.

En viktig del av min og sykehjemslegens jobb er å gjennomgå pasientens medisinliste og vurdere indikasjon, bivirkning og virkning. Å unngå unødvendig legemiddelbruk er på dagsordenen.

Dødsfallene på sykehjem utgjorde 40 prosent av alle dødsfall i Norge i 2013. Blir man gammel, er sannsynligheten stor for at den siste tiden tilbringes på sykehjem. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Videre hevder Selvik at døden på sykehjem er farlig og uverdig. Nok en gang undrer jeg meg over hva en slik bastant og fryktfremkallende påstand baseres på.

Det eneste som er sikkert i livet, er at man skal dø, og har man levd et langt liv, er sannsynligheten stor for at man dør på et sykehjem. Over halvparten av dødsfallene i 2018 skjedde på sykehjem eller andre institusjoner utenom sykehus, viser dødsårsakregisteret. Palliasjon og lindrende behandling settes etter mine erfaringer høyt i sykehjemmene, og jeg er stolt av hvordan vi på min arbeidsplass strekker oss for å ivareta både pasient og pårørende i livets sluttfase.

Samtidig er jeg smertelig klar over og åpen for at andre kan sitte med andre erfaringer. Jeg kan likevel ikke tie stille når jeg leser at det er farlig og uverdig å dø på et sykehjem, som om dette er den gjengse oppfatning og eneste sannhet.

Avslutningsvis biter jeg meg merke i at Selvik skriver at det er politikere og pårørende som vil gi de gamle og døende et verdig liv og en verdig død. Jeg undres om det var et bevisst valg å utelate de ansatte i denne konklusjonen? Å jobbe på sykehjem er givende og meningsfullt, men også krevende, og jeg kan nærmest garantere at ingen er der kun for lønnen, slik jeg får en følelse av at Selvik hinter til.

Jeg synes at mine kollegaer fortjener anerkjennelse for den jobben de gjør. Jeg ser hvordan de står på, hver eneste dag, for å gi god pleie og omsorg og for å gi dagene mening og innhold.

Samtidig ser jeg også hvordan tiden av og til løper fra oss, at samhandlingsreformen har pålagt kommunene å ivareta mer sammensatte og komplekse pasientgrupper, og at man på sykehjemmet skal håndtere og ivareta så mange ulike behov. Jeg ser hvordan sykehjemmene utdateres for hvert år, og jeg ser også politikernes manglende engasjement for brukergruppen.

Jeg tar meg derfor den frihet til å hevde at det er de pårørende og ansatte som vil gi de gamle og døende et verdig liv og en verdig død. Samtidig ønsker jeg politikerne hjertelig velkommen etter!