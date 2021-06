2,7 millioner for å drive dank? Jeg blir kvalm.

Dette er et godt eksempel på at politikerforakt er velbegrunnet.

Med en vanskelig kommuneøkonomi er det utrolig at Øygarden kommune kan tillate seg slike sluttpakker, mener John Glenn Robertsen. Foto: Bård Bøe

John Glenn Robertsen Nesttun

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Øygarden kommunes økonomiplan for 2021–2024, som nå avgåtte kommunedirektør Rune Lid la frem, kan man lese at «det er naudsynt å gjere omfattande grep for å ikkje hamna i ROBEK-registeret».

Når man nå leser om ordfører Tom Georg Indrevik (H), fungerende varaordfører Atle Dåvøy (KrF) og Marianne Sandahl Bjorøy (Ap), som signerte en gavepakke av en sluttavtale for kommunedirektør Rune Lid, da blir man kvalm!

Lærer John Glenn Robertsen må jobbe i fem år for å få samme pengesum som tidligere kommunedirektør Rune Lid nå får utbetalt i etterlønn. Foto: Privat

Du tror det nesten ikke, men Rune Lid skal altså få 2,7 millioner fra en slunken kommunekasse for å drive dank i to år. For undertegnede tilsvarer det fem år i arbeid som lærer.

Man kan også lese i avisen Vestnytt at assisterende kommunedirektør Åse Vik får med seg 1,4 millioner i 15 måneders etterlønn. Rune Lid var med og satte sitt stempel på den avtalen.

Dette er et godt eksempel på at politikerforakt er velbegrunnet, dessverre.