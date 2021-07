Jeg tror korona har lært oss noe om ensomhet

Vi er mange som lever et liv som likner deres. Og vi har så lyst til å være med.

Jeg tror korona har gitt mennesker en liten gave. En liten smakebit på at livet ikke trenger å være så travelt, skriver innsenderen. Foto: Jorm S / Shutterstock / NTB

Tone Betten Lysgård Sandnes

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Min favoritt-tittel blant alle verdens bøker, er «Jeg lever et liv som likner deres». Jeg kjenner meg sånn igjen. Tittelen er både trist og fin. Vakker. Akkurat som livet.

Boken er skrevet av Jan Grue og handler om livet i en sårbar kropp. Kanskje er dette noe flere har kjent på siden mars 2020. Vi er sårbare, både som enkeltmennesker og samfunn. Og kanskje er det en bra ting at vanlige folk har kjent litt på hvordan livet kunne vært, og er for mange.

De siste 16 månedene har vi alle vært atskilte, i karantene, holdt avstand. Levd et liv som likner på det vanlige, men som likevel har vært veldig annerledes og begrenset.

For meg har ikke livet vært så veldig annerledes. Jeg jobber de prosentene jeg klarer å jobbe, koser meg i hagen og ligger på sofaen foran tv-en sammen med samboeren min. Sover i ni timer.

Ikke glem at vi er mange som lever et liv som likner deres. Og vi har så lyst til å være med, skriver Tone Betten Lysgård. Foto: Privat

Det kan tenkes at det er sånn de fleste lever hverdagslivet sitt. At alle kjenner seg igjen i det. Forskjellen er at det er alt jeg klarer. Skal jeg orke å gå på jobb mandag, kan jeg ikke gjøre for mye i helgen. Skal jeg orke å finne på noe gøy neste helg, må jeg hvile hver dag etter jobb. En evigvarende runddans av å alltid måtte prioritere det viktigste.

Og det er helt greit. Det er livet.

Jeg opplever så mange små gleder i hverdagen. De magiske øyeblikkene som gir næring til en sliten kropp, mestring over å ha fullført et prosjekt eller lagd en ny favorittrett.

Og det er her jeg tror korona har gitt mennesker en liten gave. En liten smakebit på at livet ikke trenger å være så travelt. At det nære og kjære er det viktigste vi må ta vare på. At det er mulig å skynde seg langsomt. Finne gleden i noe mindre, som viser seg å gi deg mer. Det er da jeg tenker på dem som ikke kjenner på disse små gledene, fordi de har ingen å dele de med.

Les også Les vinnerteksten i skrivekonkurransen «Den nye normalen»: Bergenserne er ulike som to dråper vann

Jeg tror vi som samfunn må anerkjenne og ta tak i at det er mange som står på sidelinjen. Folk som står i en evigvarende karantene av ensomhet og utenforskap. Korona har i aller høyeste grad forsterket ensomheten i Norge. Tallet på mennesker som er plaget av ensomhet har økt jevnt og trutt siden 2012.

Dette er en gruppe som også lever et liv som likner deres. Og plutselig ble de mange flere. De som bor alene, og som har merket restriksjonene aller hardest. Det er flere aktuelle tiltak som kan gjennomføres politisk. Dette håper jeg får mer oppmerksomhet i tiden fremover.

Men det er også opp til oss. Samfunnet. Flokken. Vi har muligheten til å være både romsligere og rausere. Litt mindre redd for å snakke med den nyinnflyttede naboen eller sette seg ned og ta en prat med den gamle mannen som sitter alene på den samme benken hver dag.

Kanskje vil det bli enklere å ta i et tak, etter denne tiden, da mange selv har følt seg litt ensom. Samfunnet er ikke friskt, når det er så mange som sliter. Det er et sykdomstegn på at noe kanskje bør være annerledes.

Samfunnet skal ta vare på mennesker. Alle skal føle seg som en del av flokken. Jeg tror korona har gjort oss bevisst på dette. Så er det om å gjøre å ikke glemme det. Ikke glem at vi er mange som lever et liv som likner deres. Og vi har så lyst til å være med.