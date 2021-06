Regnbogefargar med bismak

Regnbogelogo-bedriftene bør moderere kommentarfelta.

Etter at Isabel Jensen Grindheim hengde regnbogeflagg på verandaen, har ho byrja å lytte ekstra etter lydar. For når ho les kommentarfelta, blir ho skremd. Foto: Privat

Isabel Jensen Grindheim Bergen

Det heng regnbogeflagg på verandaen min, og når eg er aleine heime, låser eg døra. Det er mogeleg at det faktum at eg har ein familie med barn i, eller at eg har blitt vaksen, gjer at eg plutseleg har byrja å lytte ekstra etter lydar i huset, men eg trur eigentleg ikkje det.

Eg er ganske sikker på at den ugne kjensla kjem av alle dei ekle kommentarane eg tek meg sjølv i å lese denne månaden, at regnbogeflagg blir stole, øydelagd og brent, som til dømes på Storetveit skule. Eller av tilfelle som i Ål, der det blir teikna hakekross og skrive at homsar fortener å døy, der årets parade skulle starte.

Idet vi bikka juni, spreidde regnbogeflagga seg i sosiale medium. Eg skifta også ramme på mitt bilete, og kjente på gleda over at eg kjenner så mange folk som er med på å spreie det positive bodskapet om at det er lov å elske den ein vil.

Mange bedrifter endrar også sine logoar, slik at regnbogefargane spreiar seg endå meir. Dette er også fint å sjå. Problemet er berre kommentarfeltet, og det kommentarfeltet kokar, tilsynelatande med minimal moderering.

Regnbogesymbolet mistar effekten når det samtidig bringar så mykje hat, meiner innsendaren. Foto: Privat

Som homofil tykker eg det er trist å lese at «homogalskapen» gjer at folk vil slutte å handle på ein butikkjede og nokre skal byte bank og blir kvalme av å sjå regnbogeflagget i ein logo. Enkelte kommentarar påstår at regnbogeflagget er som religion, som om det å vere skeiv er noko ein kan velje å tru på eller ikkje.

Det som eigentleg berre skal vere velmeinande spreiing av regnbogen, som symbol på mangfald og toleranse, mistar effekten når den samtidig bringar med seg mengder med misnøye og hat frå menneske som ikkje er redde for å dele kor ekkelt dei tykker det er at vi finst, eller at vi viser kjærleik.

Når ulike bedrifter skiftar til regnbogelogo, risikerer dei lite, om noko. Det finst fleire land der det faktisk ville vore ein risiko, til dømes i Polen eller i eitt av dei 69 landa i verda der homofili framleis er kriminalisert. Tenk om ein norsk bank i Polen hadde slått til med regnbogeflagg i ein «LHBT-fri-sone», som dei kallar det. Det hadde vore noko.

Sjølv byter eg ikkje bank sjølv om min bank ikkje har pridelogo i juni. Det gjer nok ikkje nokon andre heller. Kanskje er det nokre som byter bank, men eg tvilar på at kommentarane fører til meir enn oppgulp i kommentarfelt. Spørsmålet er om det eigentleg fører til noko godt? Det fører iallfall ikkje til noko godt for meg, som homofil, når dei regnbogefarga logoane også får det til å dukke opp kommentarar om at barn bør vi skåna for temaet homofili.

Eg kan stå i det, sjølv med den ugne kjensla eg har i kroppen denne junimånaden. Her tykker eg at regnbogelogo-bedriftene bør ta ansvar. Moderer kommentarfelta dykkar, svar kundar som trugar med å seie opp, og gi meir enn ein logo til oss skeive. Støtt ein organisasjon for skeive.

Kanskje noko som kan føre til at transpersonar får betre helsehjelp, at færre bifile tek sitt eige liv eller at homofile kan føle seg trygge, sjølv når dei heng opp regnbogeflagg på verandaen eller held hender på gata.

Det er fint, men feigt, å berre skifte logo på sosiale medium, no må de bidra meir.