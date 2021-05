Vi skal hedre de døde, men må bruke mest plass til de levende

Det er kanskje på tide at vi tar med de miljømessige faktorene rundt hvordan vi begraves.

En kistegrav kan i verste fall bruke mange tiår på å brytes ned, mens en urnegrav er langt mindre plasskrevende. Vi bør tenke gjennom hvordan vi ønsker å ende våre dager, mener innsenderen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Christine Ødegaard Nattlandsfjellet

Over hele verden pågår en diskusjon rundt bruk av areal til gravplasser. Det å begrave sine kjære på den måten en ønsker, kan virke som en selvfølge for oss her i Bergen. Problemet oppstår når også vi innser at vi ikke har all verdens areal å ta av.

For noen år siden satte Bergen kommune av nesten 100 mål av Kanadaskogen til nye gravplasser for innbyggerne sine. Dette er en sak som nå er på vei gjennom systemet, og i den prosessen har folk engasjert seg i kampen mot dette.

Aksjonskomiteen Nei til bygging av krematorium og gravplasser i sårbar natur i Kanadaskogen/Tennebekk ble dannet. På befaring i området kan en se hjortetråkk, ørretbekker, og kulturminner. Det er åpenbart at området har et umistelig naturmangfold og stor verdi som rekreasjonssted for befolkningen.

Det kan se ut til at de fleste partier er enig i at dette området bør bevares fremfor å benyttes til gravplasser. Det neste spørsmålet blir da hva som er alternativet?

I Norge i dag velger litt flere enn 40 prosent å bli kremert fremfor kistegrav. Kremasjonsprosenten øker gradvis med cirka én til to prosent i året. Likevel har Norge fortsatt en lav kremasjonsandel dersom vi sammenlikner med nabolandene. I Danmark viser statistikken for 2019 en kremasjonsandel på 85,5 prosent. Sverige hadde i 2018 en kremasjonsandel på 82 prosent.

En kistegrav kan i verste fall bruke mange tiår på å brytes ned, og den påvirker jordsmonn og grunnvann betydelig i den prosessen. En urnegrav er langt mindre plasskrevende, og har lavere risiko for å forurense grunnen den står i. Det er derfor verdt å tenke gjennom både hvordan og i hva en ønsker å bli begravet. Ikke minst er det svært viktig for gravferdsmyndighetene at stedet en velger, er nøye gjennomtenkt med tanke på de geologiske forholdene. Her må man nå også ta høyde for fremtidens klimatiske utfordringer, med styrtregn og tørke om hverandre.

Et slikt endret klimatisk fremtidsscenario vil også kreve at vi kritisk vurderer hvordan vi bruker de tilgjengelige arealene våre til utbygging. Harde flater, betong og asfalt øker flomfaren og overvannsproblematikken drastisk, mens natur vil fungere som en svamp og fordrøyning på de vannmengdene som kommer ned. Bygger vi ned natur, dør planter og dyr, og fremtidige generasjoner får et mye dårligere grunnlag for å kunne leve gode liv i bærekraftig harmoni med naturen rundt dem.

Derfor har vi i Bergen en fortettingspolitikk som har som mål å redusere byspredning, slik at vi kan beholde mer natur.

«Vi skal hedre de døde, men vi må først og fremst bruke den begrensede plassen vår til de levende», skriver Christine Ødegaard. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

I Berlin har de tatt konsekvensene av denne tenkningen også i diskusjonen rundt gravplasser, og gjør blant annet om gamle gravplasser i sentrum av byen til lekeplasser for barna. I USA går diskusjonen høyt om når man risikerer å slippe opp for plass til å begrave sine døde, og rundt det potensielt miljøfiendtlige i valg av kiste og andre remedier. La oss tørre å ta denne diskusjonen også her.

Vi tror alle har stor forståelse for det sensitive ved å ta opp dette temaet, og vi vil helst at alle skal kunne velge å begraves slik de selv ønsker. Men det er kanskje på tide at vi tar med også de miljømessige faktorene inn i denne vurderingen som enkeltmenneske?

Så må vi som samfunn sette foten ned når forslag som å bygge ned vakre Kanadaskogen, og begå en irreversibel miljøskade for alle generasjoner etter oss, kommer på bordet.

Vi skal hedre de døde, men vi må først og fremst bruke den begrensede plassen vår til de levende, og til å opprettholde den naturen, floraen og faunaen de døde har fått nyte godt av i sine liv.

Innsenderen sitter i bystyret i Bergen for MDG, men har skrevet innlegget som privatperson.