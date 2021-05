En siste hvile for gravplassplanene i Kanadaskogen

Arbeiderpartiet sier nei til planene om krematorium og gravplass i Tennebekk.

I dette området på Tennebekk ved Kanadaskogen er det planlagt et nytt krematorium og gravplass. Nå sier Arbeiderpartiet i Bergen nei til planene. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Geir Steinar Dale, Lillian Vangberg, Øystein Hassel og Reidar Staalesen Arbeiderpartiet i Bergen sin fraksjon i Utvalg for miljø og byutvikling

Folkelig engasjement og ildsjeler er ikke mangelvare i Bergen. Og ved de fleste små og større saker som har innvirkning på folks liv og fritid, vekkes dette engasjementet.

I Kanadaskogen og Tennebekk ble det startet en aksjonsgruppe, som forbilledlig har brukt dette engasjementet gjennom å spre informasjon i en voksende Facebook-gruppe, underskriftskampanje og etter hvert hyppige skogsturer med de forskjellige politiske partiene.

For oss, som ansvarlig styringsparti og del av byrådskoalisjonen, har det vært viktig å få belyst denne saken fra aksjonsgruppen sitt ståsted, men også sett i lys av de endringene bystyret gjorde ved politiske valg i 2010, da dette området ble pekt på, gjennom vedtak i KPA (kommuneplanens arealdel).

Geir Steinar Dale (øverst til venstre), Lillian Vangberg Øystein Hassel og Reidar Staalesen utgjør Arbeiderpartiets representanter i Utvalg for miljø og byutvikling i Bergen bystyre. Foto: Bjørn Erik Larsen / Privat / Arbeiderpartiet (arkiv)

Gjennom KPA, som ble rullert og vedtatt i 2019, og en rekke andre saker har Arbeiderpartiet satt ytterligere fokus på miljøhensyn og urørt natur. I tillegg er det viktig å hegne om de bynære rekreasjonsområdene vi har for byens innbyggere. Med det som bakteppe blir det viktig for oss også å se på denne saken med et helt annet syn.

I forrige periode stoppet vi igjenfylling av Liavannet. Området rundt vannet, og opp mot Tennebekk og Kanadaskogen, har utviklet seg til å bli et sammenhengende tur- og rekreasjonsområde med turstier og hundeluftegård.

Derfor fremstår planene om gravplass og krematorium som et langt større inngrep enn det som opprinnelig var tenkt for området.

Inngrepene ville potensielt ødelagt et vassdrag som er viktig for reproduksjonen for auren i vannet. Kulturminner ville forsvunnet og ikke minst ville krigsminnene og historien som tilhører skogen og området rundt Tennebekk blitt utfordret.

Slik presenterte Akasia planene om krematorium i Tennebekk for noen år siden. Foto: Akasia/Bergen kommune

Halvparten av vår fraksjon deltok på befaring med aksjonsgruppen. Det vi fikk se, var et godt brukt rekreasjonsområde, pensjonister og småbarnsforeldre på alle stiene og veiene, et rikt naturmangfold og et viktig vassdrag som rant gjennom granskogbunnen.

For oss i Arbeiderpartiet har allemannsretten og gode rekreasjonsmuligheter alltid vært viktig. Både for den fysiske og psykiske helsen, men ikke minst for naturen i seg selv og den verdien den har.

Derfor ønsker vi å være tydelige i denne saken. Vi ønsker at man finner en annen plass enn Tennebekk for krematorium og gravplass.