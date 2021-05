Maktmisbruk i det godes hensikt

Barnevernet trykker på «den store røde alarmknappen» for tidlig og på et for tynt grunnlag.

«Vi ser barn som urettmessig tas ut av sine hjem som følge av uriktige vurderinger», skriver innsenderne. Illustrasjonsfoto: SewCream / Shutterstock / NTB

Heidi Wittrup Djup Psykologspesialist med ti års erfaring fra barnevernssaker

Ragnhild Elisabeth Pettersen Spesialist i klinisk psykologi, sakkyndig med 23 års erfaring

Etter over 30 års samlet erfaring fra arbeid med barnevernssaker ser vi med bekymring på statens utilstrekkelige evne og vilje til å forhindre nye menneskerettighetsbrudd overfor barn og familier. En ny barnevernslov og flere ekspertutvalg vil ikke korrigere den urett som skjer så lenge systemet som forvalter menneskerettighetene i praksis, ikke fungerer godt nok.

De siste årene har vi sett hvordan Norge har blitt dømt i en rekke barnevernssaker i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). Vi har sett utallige avisoppslag fra utrettelige journalister som graver dypt i den uretten som begås i statlig og kommunal regi.

Vi har lest om Glassjenta, enetiltak, politimakt og manglende tilbakeføring etter omsorgsovertakelse, men også om barn som lever med grov omsorgssvikt som ikke blir beskyttet. «Barnets beste» skal være styrende i alle beslutninger, likevel synliggjør disse sakene hvordan barn utsettes for uverdig og i verste fall skadelig behandling.

Kjerneoppgaven til barnevernet er å beskytte barn som lever under omsorgssvikt. «Svikt og svik»- utredningen fra 2017 viste barnevernets manglende evne til nettopp dette viktige arbeidet.

I vårt arbeid som terapeuter ser vi ofte resultatet av hvordan en slik barndom har gitt traumer og sår hos voksne klienter som er vanskelig å reparere. Men vi ser også den motsatte grøften – barn som urettmessig tas ut av sine hjem som følge av uriktige vurderinger. Barn som ikke er tilstrekkelig utredet før det konkluderes med at deres vansker skyldes omsorgssvikt. Foreldre som ikke tilbys individuelt tilpasset hjelp og som vurderes som «ikke veiledningsbare» eller «endringsvillige» når hjelpetiltakene uteblir eller ikke fungerer.

Familier som befinner seg i krise eller strever med fattigdom, uten at disse faktorene blir adressert som bidragsytende til familiens vansker. Familier med minoritetsbakgrunn som ikke blir forstått eller tolket ut fra sin kulturelle kontekst. Barn som knapt får ha samvær med sine foreldre. Barn som flyttes fra fosterhjem til fosterhjem og til slutt står helt uten viktige relasjoner i livet sitt.

EMD-dommene, sakene i mediene og de mange rapportene som er utarbeidet de senere årene, tydeliggjør at vi har laget et system med stor og inngripende makt, men som også har en stor maktubalanse mellom «hjelper» og «klient». Det er på høy tid å erkjenne at selv i det godes hensikt vil maktmisbruk fortsatt være nettopp det – maktmisbruk.

Kunnskapen disse sakene har gitt oss gjenspeiles imidlertid ikke i hvordan myndighetene håndterer den omfattende kritikken som er rettet mot norsk barnevern. Tvert imot har regjeringen bedt Stortinget vedta en ny barnevernslov, selv om Stortinget enstemmig har pekt på et behov for å gjennomgå rettssikkerheten i alle ledd.

Ekspertutvalget som skal bruke halvannet år på å «vurdere hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige og sammensatte sakene», er sammensatt uten tilstrekkelig brukerrepresentasjon eller barnevernsansatte selv. Et ekspertutvalg uten de virkelige ekspertene. Slik videreføres maktubalansen, fra møtet med familiene til møtet med kritikken.

Kunnskapen gjenspeiles heller ikke i den offentlige dialogen rundt barnevernet.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil ikke beklage overfor de foreldrene eller barna som har fått sine menneskerettigheter krenket. Barneombudet hevder uriktig at «felles for alle barn hvor det offentlige overtar omsorgen for dem, er at de har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt».

Vi som jobber i disse systemene, vet at dette ikke er sant. Vi har selv vært involvert i en rekke saker der barn uriktig har blitt tatt ut fra hjemmet uten at foreldrenes omsorgskompetanse eller barnets behov har blitt tilstrekkelig utredet eller forstått. Disse barna har ikke vært utsatt for omsorgssvikt. De har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd med norske myndigheters godkjentstempel på.

Det som kanskje er enda mer alvorlig, er at kunnskapen heller ikke gjenspeiles i deler av det arbeidet som i dag preger barnevernsfeltet. Vi anerkjenner at barnevernet er en svært viktig instans som skal gi sikkerhet for barn i reell risiko. Vi vet at mange barn og foreldre får viktig og nødvendig hjelp, og vi har ved en rekke anledninger samarbeidet med kompetente barnevernstjenester som håndhever barns rettigheter med integritet og utholdenhet. Det er ingen tvil om at vi trenger et kompetent barnevern som kan beskytte de mest sårbare blant oss.

Men ethvert organ med betydelig makt trenger å bevare et kritisk blikk på sin egen virksomhet. Det trenger tillit blant brukerne, og det trenger å bli korrigert av kompetente rettsinstanser når feil begås.

Vi mener de tilbakevendende problemstillingene synliggjør at vi har laget et system hvor så ikke er tilfelle. Vi har et system som trykker på «den store røde alarmknappen» for tidlig og på et for tynt grunnlag.

Et system der kritiske spørsmål og vurderinger som strider imot barnevernets egne, møtes med avvisning eller manglende vilje til å ta nye perspektiv. Et system som ikke avdekker menneskerettighetsbrudd før saken etter tre rettsinstanser i Norge, havner på bordet hos EMD.

Men når selv ikke ministeren går foran og erkjenner maktmisbruk, beklager overfor dem som har fått sine rettigheter krenket og viser tydelig handlekraft for å forhindre nye brudd, hvordan skal man da forvente at de lokale tjenestene skal klare det?

Å sikre grunnleggende menneskerettigheter er noe av det viktigste vi gjør som fagpersoner, og noe som må prege tjenestenes arbeid på alle nivå. Dette ansvaret må tilhøre oss alle. Det overordnede ansvaret ligger likevel hos våre folkevalgte som nå er bedt om å vedta en ny lov, uten at rettssikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt.

Vi har lenge vært bekymret for hvordan hele barnevernssystemet er organisert og hvordan ansvaret for barn og familiers menneskerettigheter forvaltes. Det nye lovforslaget og det nye ekspertutvalg har dessverre ikke endret på det.