Regjeringa sviktar framtidige generasjonar

Rekordstort klimabudsjett er ikkje godt nok.

11,2 milliardar til klimaomstilling er berre ein drope i havet, samanlikna med dei 100 milliardane oljenæringa har fått i krisemiddel i år, meiner Pauline Tomren (MDG). Foto: Privat

Pauline Tomren Fylkestingsrepresentant for MDG

Dette er et debattinnlegg.

Regjeringa har ingen planar om å nå klimamåla for 2030. I framlegget til statsbudsjettet gir dei enorme summar til oljenæringa, samtidig som dei berre gir symbolske bidrag til klimaomstilling. Dette er farleg ansvarsfråskriving som potensielt kan ta liv.

Klimabudsjettet som blei lansert saman med statsbudsjettet, er rekordstort. Det høyrest mykje ut at det skal brukast 11,2 milliardar på klimaomstilling. Men samanlikna med dei 100 milliardane dei har gitt i krisemiddel til oljenæringa i år, er det berre ein drope i havet.

Held dei fram slik, kuttar dei berre 21 prosent av dei 55 prosentane Noreg eigentleg skal kutte innan 2030. Det er ikkje berre flautt. Det er direkte farleg for framtidige generasjonar og verdas fattigaste menneske.

For å ikkje varme opp kloden meir enn 1,5 gradar, er vi avhengig av at to tredelar av all olja vi har funne, blir verande under bakken. Viss temperaturen varmast opp meir enn 1,5 gradar, vil heile øysamfunn bli lagde under vatn. Det vil bli meir flaum og tørke, og 200 millionar menneske vil kanskje hamne på flukt på grunn av klimaendringar i 2050.

Derfor har dei fleste land i verda forplikta seg gjennom Paris-avtala til å kutte utslepp. For å nå dei globale måla, er vi avhengige av at alle tar sin del av ansvaret.

Regjeringa gjer det stikk motsette.

Dei satsar på å pumpe opp olje som aldri før, og gjer det vanskeleg å nå klimamåla for 2030. Det er ikkje Noreg – eit av verdas rikaste land – som vil bli hardast råka av klimaendringar. Det er stort sett dei landa som bidreg minst til utslepp, som blir hardast ramma.

Høgreregjeringa set den norske befolkninga si velferd her og no framfor tryggleiken til dei fattigaste menneska i verda, og framtidige generasjonar. Det er skammeleg.

I staden for å bruke pengar på reell, grøn omstilling, satsar dei på å halde liv i ei døyande næring som tar liv. Denne ansvarsfråskrivinga kan ikkje fortsette. Vi er også ein del av det internasjonale storsamfunnet.

Eg orkar ikkje å tenkje på korleis verda hadde sett ut viss alle andre gjorde som oss.