Bybanen vil rasere nabolaget. Skal den bygges for enhver pris?

Befolkningen i Åsane har blitt umyndiggjort i over 40 år. Nå må det snart være nok.

Publisert Publisert Nå nettopp

En Facebook-gruppe som vil stoppe Bybanen i dagløsning gjennom Øvre Ervik, har mer enn 500 medlemmer. Her er Ingebjørg Lilletvedt (fra venstre), Bjørn Lilletvedt, Erik Jacobsen, Torunn Ervik, butikksjef Eivind Trengereid, butikkeier Eirik Kristiansen, Bård Lindvik og Evy Kleiveland samlet foran nærbutikken. Foto: Aleksandra Hanna Pestka

Debattinnlegg

Trond Lilletvedt

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Byrådet er på god vei til å trumfe gjennom prestisjeprosjektet Bybanen til Åsane. Dersom traseen fra den opprinnelige konsekvensutredningen skal endres, må det lyttes til lokalbefolkningen.

Byrådet ønsker å legge om Bybanens planlagte trasé mellom Eidsvåg og Tertneskrysset. BT har nylig belyst hvordan lokalsamfunnet i Ervik da står i fare for å raseres.

Området Ervik og Åstveit har lange historiske røtter. Til tross for store veiutbygginger de siste 40 årene, har noen få grønne lunger blitt bevart. Området er i dag populært for småbarnsfamilier og tilbyr trygge oppvekstvilkår for barn.

Les også Naboprotester mot ny trasé for Bybanen til Åsane: – Dagløsning i stedet for tunnel vil ødelegge bomiljø

Traseen vil splitte Ervik i to. Med kryssende trafikk av biler, fotgjengere og skolebarn vil Bybanen representere en betydelig økt sikkerhetsrisiko. Folk er redde.

Dersom forslaget realiseres, vil det også markere slutten for Bergen Golfklubb med sin 83 år lange historie, da vitale deler av golfbanen forsvinner.

Fritidstilbudet favner i dag om barn, unge og voksne i alle aldre, og har over 1100 aktive medlemmer. Klubben er den største idrettsforeningen i Åsane, sortert etter enkeltidrett.

Bergen Golfklubb har i 83 år hatt sin bane i Ervik. Nå frykter klubben at deler av banen må vike for Bybanen. Foto: Siren Larsen

Golfbanen i Ervik tjener som rekreasjonsområde også langt utenfor golfsporten. Det er et yndet turområde, samt arena for ski og aking om vinteren. Området har allmennyttig interesse for langt flere enn bare de som bor i området.

Ønsker byens folkevalgte virkelig å ofre alt dette? De sosiale og menneskelige omkostninger vil her bli urimelig høye i forhold til den økonomiske besparelsen.

Den politiske prosessen har ikke vært et demokrati verdig. Lokalbefolkningen har ikke fått mulighet til å komme til orde. Saksbehandlingen bærer preg av hemmelighold. Kun huseiere som risikerer å få sine eiendommer rasert, skal ha blitt innkalt til møte. De er blitt invitert én og én, og med svært kort merknadsfrist.

Befolkningen i Åsane har blitt umyndiggjort i over 40 år. Nå må det snart være nok.

Her er den nye og anbefalte bybanetraseen Eidsvåg–Tertneskrysset markert med oransje. Det opprinnelige forslaget fra konsekvensutredningen er den brune linjen. Hovedsykkelruten er blå. Foto: Bergen kommune (illustrasjon)

I en uformell avstemning på nettsidene til Åsane Tidende, svarer rundt 70 prosent at de ikke ønsker Bybanen til Åsane i det hele tatt. De resterende 30 prosentene ønsker sannsynligvis et raskest mulig alternativ til bussen, og bor kanskje langs den planlagte traseen.

Skjønt det gjør de nok ikke. Ifølge en undersøkelse basert på befolkningsdata fra Statistisk sentralbyrå, bor bare 17 prosent av befolkningen i Åsane innenfor 600 meter fra ett av de planlagte bybanestoppene.

Politikernes ønske om å redusere kostnadene med Bybanen, samt prosjektets lave lokale oppslutning, tyder på at Bybanen til Åsane i sin helhet bør revurderes. Fremtidens miljøvennlige busser vil effektivt kunne transportere bydelens befolkning på eksisterende infrastruktur.

Les også Slik vil kommunen spare 100 millioner på å legge om bybanetraseen til Åsane

Det er nå på tide at bybanesaken sees i en større sammenheng. Det planlegges å bruke titalls milliarder på Bybanen til en bydel som allerede har god infrastruktur, og hvor de fleste potensielle brukere ikke engang ønsker banen.

Et sted mellom 50 og 70 prosent av kostnadene skal finansieres av staten. Denne saken har således nasjonal interesse. Der er skrikende behov for investeringer i andre samferdselsprosjekter. Sikring og utbedring av den livsfarlige E16 mellom Bergen og Voss, og den utdaterte Bergensbanen, er kun noen eksempler på prosjekter som bør prioriteres, før prestisjeprosjektet Bybanen til Åsane.

Vi får sette vår lit til at vestlandsbenken på Stortinget ser samferdsel i hele landsdelen under ett, når Nasjonal transportplan legges frem til våren.