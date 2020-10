Hva er et «ja» verdt i fylla?

Som far og lærer håper jeg at «edru sjekking» blir helt normalt.

Det er på tide vi tar et oppgjør med «drikke-seg-til-mots»-syndromet, mener innsenderen. Bildet ble tatt på utestedet LouLou i Bergen tidligere denne måneden. Foto: Tuva Åserud

Knut Hansen Lektor

Vi traff hverandre i køen ved et utested i Bergen. Vi var i tjueårene, og det var Halloweenfest.

Jeg: «Prins Høst», med lønneblad både i trikot og krone. Hun: Heks med forføreriske miner, pågående og sexy! Vi likte hverandre så godt at vi bestemte oss for å bli mer privat.

Vi forlot køen, men kom ikke langt. Hun hektet foten i et hinder, falt og ble liggende. Hadde hun slått seg? Vennene hennes kom til for å hjelpe. Heksen var nå blitt en annen, akkurat som om hun hadde våknet fra en transe.

Jeg ga opp og gikk tilbake til køen. Så kom anklagene. Jeg hadde voldtatt venninnen deres – i parken!

Etter en noe hissig ordveksling ba vennene hennes meg om unnskyldning. Ordet blackout ble nevnt. Jeg forlot køen, gikk hjem og deppet. Det der skulle ikke skje igjen. Hva hadde jeg lært? At frimodige kvinner i festlige lag sikkert er fulle. Ligg unna!

For det andre: Hvis jeg selv hadde vært helt edru den kvelden, ville jeg forstått akkurat det. Kanskje. Det der er ikke lett, tenkte jeg.

Det tenker jeg fremdeles, mer enn 20 år senere, når jeg leser avisene i disse dager om innføring av samtykkeloven – kravet om et tydelig «ja» fra begge parter før seksualakten tar til.

Om loven blir innført i Norge, vil den i beste fall senke terskelen for anmeldelser av seksuell maktmisbruk i ulike bransjer og kulturinstitusjoner – mye takket være #metoo-kampanjen.

I verste fall vil alkoholrelaterte voldtektsanmeldelser bare øke uten at kvinner og menn blir klokere på hverandre. For hva er et «ja» verdt hvis en eller begge er fulle? Hvordan skal vi imøtegå et krav om tydelighet hvis en nedarvet bluferdighet sier at seksuelle følelser er flaut?

Her må det sterkere lut til. Det er på tide vi tar et oppgjør med «drikke-seg-til-mots»-syndromet.

«Vi traff hverandre i køen ved et utested i Bergen. Hvis jeg selv hadde vært helt edru, ville jeg forstått at hun bare var full», skriver innsenderen. Foto: Bjørn Erik Larsen (illustrasjonsfoto)

Jeg har en datter på vei inn i puberteten, jeg er lærer til barn i alderen 12–16, og jeg prøver å være et forbilde for liten og stor når det gjelder å være åpen og ærlig, inkludert snakke med ukjente – spøk eller alvor, flørting eller ei.

Når sist lo du med fremmede på bussen eller på butikken? Var du på vei hjem, til jobb eller fest? I den ekstroverte flørterens navn: Den «rette» kan du i utgangspunktet støte på hvor og når som helst.

Vi har tradisjon for å «møte folk» på fjellturer, om ikke med annet enn med et anerkjennende smil og nikk i forbifarten – en gjensidig forståelse av hva «ut i naturen» handler om. Hvorfor griper ikke empati inn i seksualmoralen vår på samme måte?

Det finnes knapt noe mer universelt enn kroppskontakt og begjær, så sex-appetitt burde vært like lite pinlig som sulten mage eller mangel på søvn. Men tenner menn på den frimodige sorten? Liker kvinner han som «trår til» når de minst venter det, for eksempel i kiosk-køen i en idrettshall full av unger?

Bluferdigheten kan uansett gjøre oss litt blinde eller stumme når en flørter dukker opp fra intet. Det er fort gjort å avvise eller ignorere en du ikke kjenner.

Skolen har et klart mandat når det gjelder å tilrettelegge for den gode samtalen rundt vanskelige tema, også sex. Dette gjelder mest norskfaget, men hva med praktiske og estetiske fag som stimulerer følelsesregisteret til unge på en langt bedre måte enn akademisk klasseromsundervisning?

Musikk, gym, friluftsliv, matlaging eller drama krever konsentrasjon og samarbeid, men også innlevelse og tilstedeværelse, grunnlaget for emosjonell kontakt med dem rundt seg.

Er ikke det viktig når det gjelder å lære unge om tilnærminger og grensesetting?

Dans handler om koordinasjon og rytme, men også respekt og tillit. «Tik Tok» og «Skal vi danse?» kan fungere som inspirasjon, men det gir ikke trening i blikkontakt og berøring. Gymfaget har sågar programfestet dans, så i prinsippet skal alle lære seg akkurat det.

Hva med å begynne en time med videoopptak fra da Norge slo Brasil for 22 år siden? Gatene kokte i fridans, et intenst gledesøyeblikk der alle «glemte» seg. En klem her, en klem der. Alkohol var helt sekundært.

Mye av poenget med flørting og sjekking er nettopp at du «glemmer deg»; ikke hva den foran deg tenker eller føler, men hva de rundt deg måtte mene om innsiden din – følelsene dine.

Seksuell utfoldelse er ikke entydig med verken grensesprenging eller grensesetting. Der sex er en selvfølge for noen, er det et risikoprosjekt for andre, uavhengig kjønn og alder.

Et felles mål bør være frigjøring fra seiglivede dogmer om skam og skyld som for lengst burde vært brent på kulturbålet. Om samtykkeloven får flammene til å blusse opp, gjenstår å se.

Jeg setter heller min lit til hverdagshelten med initiativ og glimt i øyet, hun og han som viser vei for min ekstroverte datter. Tenk om hun ikke blir stemplet som billig eller full når hun om få år sjekker opp en hun liker, men samtidig ikke blir sett på som vågal fordi «edru sjekking» er helt normalt.

Ingen heksekunst, bare selvtillit.