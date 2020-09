Eg heiar på vindkraft

Vindmøllene er naudsynte, og eg trur vi kjem til å venne oss til dei.

Fitjar er ein av kommunane som har vindmøller, og der mange av innbyggarane no er positive til dei. Vindparken gir kommunen inntekter på rundt elleve millionar kroner i året, og det utgjer rundt fem prosent av driftsbudsjettet (eller til dømes fire gongar så mykje som kulturbudsjettet). Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Helge Bjørlo Fyllingsdalen

BT hadde i Magasinet sitt 5. september ein artikkel om vindkraft. Her spør ein kor tilhengjarane til vindkraft er hen. Underteikna er ein av desse.

Alle land må bidra på sin måte til det grøne skiftet og til dugnaden for å få ned klimautsleppa. Vindkraft vil gi rein og klimanøytral energi, som kan erstatte karbonbasert energi i Noreg eller utlandet.

Vi har hundrevis av plassar i Noreg som eignar seg til vindkraft, meiner Helge Bjørlo. Foto: KA / Profil og Design

Det er motstand mot vindkraft i samfunnet vårt. Det kan hende at ting er gjort feil, og at konsesjonar er gitt til prosjekt som ikkje skulle hatt dei.

Forståeleg er det at folk blir frustrerte, dersom planar endrar seg etter at konsesjon er gitt, til dømes når det gjeld høgde på mastene.

Det må òg vere ein føresetnad at naboar skal unngå sjenerande støy frå turbinane, og at utbygging blir gjort på ein måte som tek omsyn til dei som bur i nærleiken.

Vindkraftanlegg må også gi større inntekter tilbake til kommunane.

Men når alle desse omsyna er tekne, vil det framleis vere hundrevis av plassar som eignar seg til vindkraft langs vår langstrekte kyst.

Den estetiske konsekvensen av vindkraft verkar vere det viktigaste for mange motstandarar. Det er ingen tvil om at vindmøller i horisonten har ein kostnad og endrar landskapet og fjella våre.

Ikkje desto mindre er vindmøller etter kvart blitt ein del av landskapet i mange land i Europa. Vi kan ikkje berre overlate dette til andre land, og eg er overtydd om at også vi vil venne oss til vindmøllene. Det er faktisk alt etablert fleire vindmølleparkar på Vestlandet som folk er nøgde med.

Mange meiner at vindmøllene er ein trugsel mot artsmangfaldet vårt. Det kan vere ei problemstilling, men finst det ein større trugsel mot artsmangfaldet enn klimakrisa?

Det verkar også som om dette omsynet ikkje er så viktig i andre saker, som for eksempel den storstilte hyttebygginga i fjellet, firefelts motorveg mellom Bergen og Stavanger, med meir.

Og når havet har stige ein meter allereie om kring 80 år, vil det få uendeleg mykje meir å seie for artsmangfaldet vårt.

Eg har inntrykk av at motstand mot vindkraft aukar proporsjonalt med alderen, medan dei som har mest å tape i klimakampen, er dei unge.

Vi over 60 kan jo sånn sett la vere å bry oss når det gjeld forbruk, reiser, matvanar og så vidare.

La oss sjå stort på utbygging av vindkraft og på det vi taper av urørt natur, som ei lita tilbakebetaling av all velferda og rikdomen vi har fått av olja som tilfeldigvis har lege under havet «vårt» i Nordsjøen.

Gi dei unge tydelege teikn på at vi gjer noko for å stoppe klimakrisa. Bygg vindmøllene no!

