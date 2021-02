Dropp arrogansen, Skyss, og lytt til kundene deres

Dere er noen generasjoner for tidlig ute med digitaliseringen.

Skyss viser liten forståelse for at mange eldre ikke har kunnskap om eller tilgang til de digitale løsningene som kreves for å kjøre buss, mener innsenderen. Foto: Pål Andreas Mæland

Torbjørn Sørensen Bergen

I det siste har Skyss fremstått mer og mer arrogant i sine svar på leserinnlegg i bergenspressen, i forbindelse med fremtidens billettkjøp for buss og bybane og bussruter med QR-kode på stoppestedene.

De ser ut til å ha liten forståelse for at mange eldre ikke har nok kunnskap om eller tilgang til de digitale løsningene som Skyss nå vil innføre. De forstår ikke at mange eldre verken har smarttelefoner, internett eller e-post. De må derfor snu og innse at de er noen generasjoner for tidlig ute med å innføre dette nå.

Mange eldre kjøper i dag billettene sine i kiosk eller butikk, eller ved å fylle på Skysskort som benyttes på kortleserne i busser og bybane. Disse mulighetene vil Skyss fjerne. De hevder at kortlesere er en gammeldags løsning, og vil fjerne dem fra gamle busser. De nye ikke har disse montert.

Kortlesere er en gammeldags løsning og skal fjernes, ifølge Skyss. Det er innsenderen sterkt uenig i. Foto: Geir Martin Strande

Tide, som hadde slike kortlesere montert i sine busser, har ved siste anbud mistet retten til å kjøre busser i Bergen sentrum. Hvor har disse kortleserne tatt veien? Hvis de fortsatt eksisterer, bør de snarest monteres i alle nye busser og bybanevogner.

Skyss vil trykke bussruter og sende denne i posten til dem som ønsker disse. Vil det ikke være en bedre og rimeligere løsning å beholde bussruter i busskurene?

Hvis Skyss ikke snur, må de la alle eldre uten billett og tilgang til smarttelefon og internett få reise gratis. De må for all del ikke bøtelegge dem ved billettkontroller i fremtiden.