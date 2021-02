Skilsmissebarn – i gode og onde dager

Til tider er det en fordel å være skilsmissebarn. For eksempel under en pandemi.

«Til dere der ute som takler de samme problemstillingene som jeg: Det blir bedre. Hold ut!» skriver Amalie Standnes Balulu. Foto: Privat

Amalie Standnes Balulu Bergen

Da jeg var ni år, fikk jeg den sørgelige beskjeden om at mine foreldre skulle skille lag. Jeg reagerte med å bryte ut i latter, i håp om at det var en spøk ... Men uventet var det i grunnen ikke.

Det jeg ikke forventet, var at det sammen med denne skilsmissen skulle komme en rekke uante fordeler og ulemper: Dobbelt opp av helse- og pleieprodukter, uante mengder klær som til enhver tid befant seg i feil hjem, og den ufrivillige utvidelsen av familien.

Den ukjente skikkelsen kalt «bonusforelderen», gjorde til min overraskelse at jeg automatisk ble en del av det 21. århundres nyeste forening: Den moderne familie.

Jeg, som mange andre, har fått gleden av å utvide nærmeste familie med ikke bare én, men to (!) attpåklatter og i tillegg fått det man gjerne kaller en stesøster. Resultatet ble en hel, to halve og en inngift søster.

På kort tid gikk jeg fra å ha noenlunde kontroll på egne sysaker, til plutselig å ha dobbelt opp av alt, med de følger det fikk for oversikt og system på egne eiendeler. Sammenliknet med barna med foreldre som holdt sammen, hadde jeg imidlertid et årlig privilegium: julekalenderen.

Privilegium for skilsmissebarn: Dobbelt opp med julekalender. Foto: Rune Sævig

Som barn vakte det stor beundring og misunnelse blant medelever da jeg ydmykt proklamerte at jeg fikk dobbelt opp med julekalendere. Det hører med til historien at innholdet i kalendere på den tiden gjerne var godteri, hvilket også er en forklaring på begeistringen blant mine medelever.

Jeg vekslet mellom bostedene mine fra uke til uke, og jeg kan ikke nekte for at ti år gamle meg fant stor glede i å åpne hele syv (!) dager med proviant som vanligvis forbeholdes lørdager, på én dag. Det var imidlertid en kortvarig glede. 24 dager, for å være nøyaktig.

Utover det er det jo tross alt hele 341 dager å fylle med oppturer og nedturer. Mer konkret; hele 341 dager med stadig nye, og uforutsette problemstillinger, som hvor man til enhver tid skal befinne seg. Særlig når jeg etterhvert (rundt 12-års alderen) ble tildelt «friheten» til å velge selv hvor jeg ville være.

En uforventet ulempe av skilsmissen var uante mengder klær som til enhver tid befant seg i feil hjem, skriver Amalie Standnes Balulu. Illustrasjon: NTB scanpix / Shutterstock

Så politisk korrekt som mine foreldre er, spurte de alltid (hver for seg vel og merke) om hvor jeg ville være i påskeferien, hvem jeg ville være hos i julen, nyttår, sommerferier og diverse andre høytidsdager. Plutselig var det opp til meg å avgjøre: «Endelig litt selvbestemmelsesrett», tenker en etterpåklok 24-åring om sitt 13 år gamle jeg, i et påtvunget regime urovekkende likt nomader.

Men før jeg rakk å nyte noe av min nyetablerte selvstendighet, kom alltid samvittighetsreglen. En setning som var ment godt, men som skulle hjemsøke meg for (tilsynelatende) evig tid: « ... men jeg vil veldig gjerne at du skal være her».

Så står man der da, overfor det som fremstår som livets viktigste beslutning, med to til stadighet voksende familier på hver sin side, som spent venter på et svar i sin favør. En beslutning som i mine øyne føltes som et hjerteskjærende brudd for den ene, og en seier for den andre.

Denne fortellingen er satt på spissen. Likevel belyser den en rekke problemstillinger som var nye for alle involverte. Det var med andre ord lite råd å få fra de nærmeste på dette punktet.

Så, til dere der ute som eventuelt takler de samme problemstillingene på nært hold: Det blir bedre. Hold ut!

Selv den dag i dag klarer jeg ikke svare annet enn: «Tar det på sikt». Håpet er at jeg, når dagen kommer, på magisk vis er duplisert og kan være begge steder samtidig.

Ved høytider og i ferier hadde det vært praktisk å bli duplisert, skriver Amalie Standnes Balulu. Illustrasjon: NTB scanpix / Shutterstock

Til tross for skilsmissebarnets mange utfordringer, er det ikke til å unngå at et liv med begge foreldre i samme hus muligens hadde vakt vel så mange, om ikke flere, utrivelige og uønskede minner. Stort sett har livet som skilsmissebarn for min del vært uproblematisk, og til tider meget praktisk.

Dersom man eksempelvis finner på å flytte hjem igjen i en alder av 24, i håp om å få litt mat og kjærlighet under en pandemi, er det særdeles fordelaktig og kanskje også helsefremmende, å kunne bytte bosted på dagen om romkameratene går deg på nervene.

Etter nøye overveielser har jeg derfor konkludert med at det for meg, og alle involverte, var til det beste at mine foreldre gikk hver til sitt. Livet som skilsmissebarn har i det store og hele egentlig har vært ganske ålreit.