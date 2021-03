Samtalen blir fattigere

Det er ikke nødvendigvis et mål i seg selv å speile mangfoldet i samfunnet. Men panelsamtalene blir fattigere uten.

Ane Breivik (V) mener tankesmien Civita må spørre seg: «Hva betyr det for diskusjonene våre når vi ikke har mer mangfold i panelet?» Foto: Rune Sævig (arkiv)

Ane Breivik 1. nestleder i Unge Venstre og innstilt 2. kandidat til Stortinget for Venstre i Hordaland.

Lars Kolbeinstveit fra Civita innrømmer i Bergens Tidende 14. mars at det «kan se dumt ut» med et debattpanel uten kvinnelig representasjon. Det har han helt rett i.

Det handler ikke om kvotering. Siden 2012 har drøyt halvparten av doktorgradene i landet vårt blitt avlagt av kvinner. Det kan ikke og bør ikke være så vanskelig å finne kvinner som er kvalifiserte til å delta i aktuelle samfunnsdebatter.

Det må innrømmes at jeg også, fra arrangørsiden, har slitt med å sette sammen panelsamtaler med en jevn kjønnsbalanse. Ofte bunner det rett og slett i at jeg selv hyppig er tilskuer til debatter med mannsdominerte paneler.

Vi spør de samme paneldeltakerne igjen og igjen. Fordi de er flinke, selvfølgelig.

Men det har en selvforsterkende effekt som man bør være bevisst på. Både grunnet skjev representasjon av ulike grupper i samfunnet, men også fordi man fra arrangørsiden gjerne bidrar til at kun de etablerte stemmene slipper til.

Så kan man jo stille seg spørsmålet om hva som er panelsamtalenes formål. Eksisterer formatet for å speile mangfoldet i samfunnet? For å løfte nye stemmer? Det er ikke nødvendigvis et mål i seg selv.

Men når Tankesmien Civita inviterer til et arrangement som søker å ta opp hyperaktuelle samfunnsdebatter, så bør de stille seg selv en rekke betimelige spørsmål:

Klarer vi å svare på temaet når panelet kun representerer et snevert segment av befolkningen? Legger vi opp til tilstrekkelig med meningsbrytning og ulike perspektiver når vi utelukkende inviterer en viss type deltakere? Hva betyr det for diskusjonene våre når vi ikke har mer mangfold i panelet?

En skulle trodd de ble fattigere.