«Fødeforelder» er et veldig godt uttrykk

Kvinner er fortsatt kvinner selv om «mor» omformuleres til «fødeperson» i lovteksten.

Karoline Skarstein ønsker seg mer inkluderende språkbruk i jussen. Foto: Renate Wiik

Karoline Skarstein Transperson

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hva enn du måtte mene om det, så finnes det i dag noen menn og ikke-binære som kan bli gravide. Dette er et helt enkelt faktum, uavhengig av folks personlige oppfatninger rundt kjønn. Da er det også behov for et lovverk som speiler virkeligheten.

Det er nå en måned siden Nettavisen skapte storm rundt et angivelig forslag om å fjerne ordet «mor» fra den nye barneloven. I dagene og ukene som fulgte, hengte flere medier seg på, og det ble ropt høyt om hvordan transaktivister nå nærmest krevde å få både kvinner og mødre slettet fra både dagligtale og lovverk.

Selv om dette ikke har noe særlig med transkvinner å gjøre, blir vi likevel dratt opp på hoggestabben av stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), som kunnskapsløst nok ropte at «en mann med penis kan ikke føde barn».

Jenny Klinge (Sp) får kritikk fra innleggsforfatteren for sine uttalelser i debatten rundt den nye barneloven. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Denne problemstillingen dreier seg for så vidt hovedsakelig om menn og ikke-binære uten penis. Mennesker som nå kan bli gravide. Det betyr at ikke alle som føder barn, er mødre, ergo er det også behov for en justering av språket i loven.

Det betyr ikke at det bør bli forbudt å si eller bruke ordet «mor», eller at noen i det hele tatt har ønsket det. Man skal være ganske ivrig etter sverte transfolk for i det hele tatt å gjøre det til en problemstilling.

Når har vi latt lovverket være styrende for hvilke ord vi bruker? Man har forsøkt seg tidligere med å for eksempel legge føringer for hvorvidt man skal si tjuefire eller firogtjue, men det har vist seg at språk vanskelig lar seg tøyle på den måten.

Les også På skulen vart eg utestengd, for eg var verken jente eller gut

Kvinner er fortsatt kvinner selv om «mor» omformuleres til «fødeperson» i lovteksten. Dette handler bare om det ovennevnte faktum at ikke alle som føder er kvinner. En mor er likevel fortsatt en mor.

Alternativt kunne man kanskje omtalt både «mødre» og «fedre» som potensielt fødende, men da mister også «mor» og «far» som begreper sin funksjon i lovteksten. Nemlig å skille rettigheter mellom den forelderen som føder og den som ikke gjør det.

Utvalget bak det angivelige forslaget om å fjerne «mor» peker i sin utredning på at de har vurdert begrepet «fødeforelder» og «den andre forelderen», men at de er «usikre på hvordan disse vil bli mottatt og forstått».

Stormen i ettertid viser at mediene ikke har skjønt noe som helst – spesielt ikke Nettavisen.