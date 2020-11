Sykehjem tolker besøksregler på strengeste måte

Åpent brev til helsebyråd Beate Husa.

Foto: Shutterstock / NTB

Øyvind Reehorst Kalsås og Toril Reehorst Kalsås Pårørende

Den siste tiden har vi blitt kjent med tre sykehjem, fordi vi har et familiemedlem med demens. Alle har hatt gode smittevernrutiner og strenge besøksregler.

Ifølge nasjonale retningslinjer har beboere rett til besøk, og retten kan kun begrenses ut fra helt nødvendige forsvarlighetsvurderinger ved sykehjemmet.

Den enkeltes tilstand skal tas med i vurderingen, og det må legges til rette for bevegelse utendørs.

Denne tiden har vist oss at vurderinger av det enkelte sykehjem og individuelle vurderinger av den enkeltes behov, ikke blir gjort.

Den strengeste tolkningen gjelder: Minst en time besøk i uken blir maks en time i uken.

Hva gjør det med et menneske som ikke er orientert om tid og sted, å flytte mellom tre ulike sykehjem nesten uten kontakt med familien? Hva gjør det med mulighetene våre til å trygge henne, når det blir flytting til enda et nytt sykehjem?

Vi savner at det lokale, faglige skjønnet ved sykehjemmene brukes med autoritet, og at besøksbehov og alternativer med lav smittefare vurderes i de enkelte tilfeller.

Er livets siste fase alltid mulig å forutsi, og handler det bare om døden? spør innsenderne. Foto: Shutterstock / NTB

Kan den ene timen deles opp? Kan besøk skje oftere hvis det skjer ute i frisk luft? Hva betyr manglende besøk for stressutvikling og utrygghet? Er livets siste fase alltid mulig å forutsi, og handler det bare om døden?

Disse lokale vurderingene er nødvendige for at pårørende skal kunne bidra til at familiemedlemmer blir tryggere der de er, når de selv ikke vet hvor de er.

Vi ber byråden om å tydeliggjøre sykehjemmenes plikter og handlingsrom, og at gode systemer for faglige vurderinger opprettes.