Tiltak som monner?

Selv ikke de enkleste tiltak for å tilrettelegge for sykkel i Bergen sentrum, er prioritert.

Er det riktig politikk å øke sonegebyret for parkering på kommunal plass atter en gang, så lenge de mest grunnleggende tiltakene for å sykle i Bergen sentrum uteblir? spør Martin Christensen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Martin Christensen Sivilarkitekt

Budsjettforslaget for 2021 foreligger. Som et ledd i å redusere antall biler i sentrum, skal det bli dyrere å ha bil stående på kommunal grunn.

Byråden forteller at færre biler i sentrum gir en bedre by for alle. Så langt er vi enig.

Min bil står på kommunal grunn hjemme. Den brukes mer enn jeg liker å innrømme, og årsaken er Bergens svake kollektivsystem og et veinett som ikke tilrettelegges for syklister.

Jeg sykler normalt til og fra jobb og bruker byen til fots eller på to hjul så mye jeg kan. Det er friskt gjennom Øvregaten, på ujevn brostein med piskende regn i ansiktet.

Dempegaffelen går som et borhammer, el-motoren hjelper meg forbi feilparkerte biler med «nødlys». Elendige kår for syklisten blandet med dobbel dose av Bergens bilisme, utgjør en dødelig mikstur.

Sykkelglamour til side. Jeg innrømmer at en bilfri tilværelse fremstår som uaktuell, og at jeg, som mange andre, er villig til å betale svinaktig mye for friheten bilen gir.

Noen flytter fra sentrum av den grunn, men det får være deres sak. I mitt hode er det på ingen måte er urimelig at man må leie den plassen bilen opptar på offentlig grunn.

Men er det riktig politikk å øke sonegebyret atter en gang, så lenge de mest grunnleggende og nødvendige tiltakene uteblir?

I Bergens sentrale bystrøk har lite og ingenting vesentlig skjedd når det gjelder sykkeltilrettelegging, skriver Martin Christensen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

I Bergens sentrale bystrøk har lite og ingenting vesentlig skjedd når det gjelder tilrettelegging for sykkel. Vi har doble og triple enveis kjørebaner uten sykkelfelt, i dag som på åttitallet.

Selv ikke de enkleste tiltak er prioritert. Oppmerking, visuelle virkemidler, fjerning av biler og røde sykkelfelt lar vente på seg, i tiår etter tiår.

Et superenkelt strakstiltak kunne vært kontinuerlig og konsekvent bøtelegging, spesielt i veikryss der oversikt er viktig. For eksempel angir Trafikkreglene § 17 bokstav b at det ikke skal parkeres nærmere enn fem meter fra første rette kantstein. I mitt område av byen er brudd på parkeringsbestemmelser mer en regel enn et unntak.

Hvis trafikkregler settes til side til fordel for antall betalende bilister, er vi på rett kurs da?

Sykkelhovedrutene i Bergen slutter og begynner på de underligste måter, skriver innsenderen. Bildet er fra Puddefjordsbroen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Ulovlig parkering er til hinder og gir dårlig oversikt. Hvorfor ikke stramme inn praksisen og bøtlegge de som åpenbart står ulovlig? Det, Eline Haakestad, er effektivt for å få biler bort fra gaten. Det ville i så fall blitt som Dannys store fasanjakt.

Et mer omfattende tiltak er å rydde bort parkeringsplasser langs fortau på strategisk viktige strekninger, for oversikt og litt mer plass.

Oslo kommune, med Fylkeskommunen på laget, har en mer hardhendt tilnærming i arbeidet med å redusere biltransport. Sykkeltilretteleggingen blir en katalysator i et paradigmeskifte vi ønsker. Rød løper rulles ut i et enormt omfang (26 kilometer bare i 2019), og snart kan man sykle i sykkelfelt hvor enn man skal.

I Bergen har vi en annen gatestruktur, men det betyr ikke at sykkeltilrettelegging er umulig av den grunn.

I Paris ryddes 50 prosent av parkeringsplassene bort, og hele kjørebaner gjøres om til sykkelfelt. Satsingen er nødvendig, og det skal og bør gå på bekostning av bilismen.

I Bergen har vi hatt et feilslått fokus på sykkelhovedruter, og vi ser nedgang i antall syklende, ifølge kommunens rapport. Hovedrutene slutter og begynner på de underligste måter – i sitt eget fortreffelige system, som ikke lar seg kombinere med byens trafikkmønster og logikk.

De danner sitt eget parallelle univers, der innarbeidede trafikkregler som høyrekjøring ikke gjelder.

Det hjelper ikke å øke sonegebyret med 50 kroner, skriver sivilarkitekt Martin Christensen. Foto: Privat

Altså, kommune og fylkeskommune, vi skulle ønske et økt fokus på virkemidler som monner. Vi ønsker at strategiske veier og gater tilpasses sykkel.

Vi ønsker etablering av gatetun og miljøgater. Vi ønsker stringent bøtelegging, for bedre oversikt i gater og kryss. Kanskje kan stygge uvaner fjernes i samme slengen. Beboere som vil kjøpe sonekort, kan vel endelig få kjøpe det, så lenge de er klar over at førstemann-til-møllen gjelder?

Hvis man har ambisjoner om færre biler i byen hjelper det ikke å øke sonegebyret med 50 kroner. Bilene står i veien uansett.