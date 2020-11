Grønt reiseliv krev volum

Det blir ikkje kvalitet og grønt skifte av færre gjester.

Tilrådinga om eit skifte i reiselivet frå volum til kvalitet, er å lura seg sjølv, meiner Noralv Distad (H). Foto: Rune Sævig (arkiv)

Noralv Distad Fylkestingsrepresentant for Høgre

Ei grøn reiselivsnæring skal bli endå grønare. Det er ikkje mogleg utan eit stort og aukande volum av gjester. Dei få dagane med sprengt kapasitet kan ein takla; å fylla opp i lågsesong og sikra vekstkraft for fornying er ei langt større utfordring.

Den nyleg presenterte Scenariorapporten for næringslivet på Vestland tilrår skifte av fokus i reiselivet, frå volum til kvalitet. Dette er å lura seg sjølv. Det blir ikkje kvalitet og grønt skifte av færre gjester. Destinasjonar med høge besøkstal scorar høgt både på kvalitet og fornying.

Heilelektriske båtar på Nærøyfjorden er grøne kvalitetsprodukt. Dei er bygde med grunnlag i at over ein halv million personar kvart år vil oppleva denne unike fjorden.

Den populære rundturen Norway in a Nutshell kan bli heilelektrisk om kort tid, kun bussdelen Voss - Gudvangen står att. Stort volum er heilt nødvendig for både eksistens og framtidig fornying.

Landstraum for cruiseskip er på plass i Bergen og under planlegging i Flåm. Desse grøne investeringane er ikkje berekraftige utan at det framleis kjem mange skip med store passasjertal til kai.

Viljen til å satsa grønt er stor både blant små og store bedrifter. Felles for alle er at dei må ha økonomisk evne til nødvendige investeringar. Alle er avhengige av kundar, og dei fleste av volum.

Reiselivet er no i ein svært kritisk situasjon. På kort sikt er det behov for støtte og kompensasjon. Men heldigvis kjem det ei tid etter korona. Gjestene kjem tilbake.

Folk vil ønskja å reisa i eigne land og over landegrensene. Dei er hjarteleg velkomne til Vestland.

Våre bedrifter må få høve til å satsa, omstilla seg og ta i mot store volum, til glede for seg sjølve, miljøet, lokalsamfunna og sjølvsagt for gjestene.