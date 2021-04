Hvem skal få kraft i Nordhordland?

«Først til møllen» har vært prinsippet for tildeling av kraft til industrien. Denne ordningen er utgått på dato. Prosjekter med dårlig effekt på natur og klima må velges vekk.

Et planlagt nytt hydrogenanlegg her på Mongstad er bare ett av flere prosjekter i Nordhordland som trenger mye kraft. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

William Helland-Hansen, Nils Jakob Johnsen og Gabriel Fliflet Naturvernforbundet Hordaland

Norge har vært bortskjemt med vannkraft og det har vært kraft nok til alle. Men elektrifisering av transportsektoren, sokkelen og deler av eksisterende landindustri, sammen med nye grønne og energikrevende industrisatsinger, har endret bildet.

Selv om Norge totalt sett fortsatt har et kraftoverskudd, merker flere regioner nå at elektrisk strøm er i ferd med å bli et knapphetsgode.

Tilknytningsplikten innebærer at nettselskapene har plikt til å levere så mye strøm som en bedrift ber om. Denne ordningen er utdatert. I stedet bør alle energikrevende prosjekter underlegges en helhetlig vurdering som grunnlag for prioritering, slik det praktiseres for eksempel i store veiprosjekter.

Kraftbehov, livsløpsanalyse av klimagassutslipp, arealbehov og naturpåvirkning, energieffektivitet inkludert bruk av spillvarme, arbeidsplasser og økonomi må veie tungt i en slik analyse.

Nettselskapene har plikt til å levere så mye strøm som en bedrift ber om. Det er en utdatert ordning, mener innsenderne. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

Nordhordland er et godt eksempel på behovet for prioritering. Mange industriaktører i denne regionen ber nå om kraft, mer enn nettet kan levere. Hvem skal stå først i køen når kraften skal distribueres? Elektrifisering av sokkelen, grønn hydrogenfabrikk, CO₂-fangst og lagring, lakseoppdrett på land, produksjon av havvindturbiner eller batterifabrikk?

Økningen i kraftbehovet i Nordhordland er gigantisk: Hvis alle planlagte prosjekter medregnes, er det på størrelse med forbruket i Oslo by! Samtidig må en spørre seg hvor grønn den nye industrien egentlig er.

All industri, inkludert produksjon av fornybar energi, har et fotavtrykk på naturen, enten gjennom klimagassutslipp, naturødeleggende arealbruk eller forbruk av begrensede mineralforekomster. Og ofte kommer denne veksten på toppen av eksisterende industri, slik at det totale kraftforbruket bare øker.

Klimaplanen for Hordaland fylke (2014) har som mål å redusere energibruken med 30prosent innen 2030 i forhold til 2007-nivå. Kan vi da godta et økt kraftforbruk i Nordhordland på størrelse med hovedstadens forbruk?

Vi har et enormt potensial for å frigjøre kraft ved å spare og effektivisere. Dette må ha førsteprioritet, og være utgangspunktet når vi skal dimensjonere vårt fremtidige kraftbehov og tilhørende infrastruktur.

Batterifabrikker, hydrogenproduksjon og datasentre frigir mye overskuddsvarme. For at slike virksomheter skal å få etablere seg, må det være en betingelse at denne varmen blir tatt vare på, for eksempel til fjernvarme, ENØK eller til annen industri. En hovedregel bør være at vi prioriterer industri som får oss ut av fossilsamfunnet, og ikke forlenger oljealderen.

Innsenderne bruker Nordhordland som eksempel på en region som bør prioritere kraftbehovet. Her fra Nordhordlandsbrua. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Et eksempel på det motsatte er elektrifisering av sokkelen. Dette er uvettig bruk av vannkraften. Det er dyrt, har begrenset klima-effekt, er energikrevende, er ikke miljøteknologi-drivende, og gir få arbeidsplasser. Elektrifisering oppfyller heller ikke EU sine nye taksonomikrav; fornybar energi skal ikke drifte fossil industri.

Disse planene må skrinlegges. Kraften vi da sparer sammen med oppgradering av eksisterende strømnett, vil langt på vei kunne dekke opp kraftunderskuddet som i dag hindrer fremtidsrettet industriutvikling på land i Nordhordlandsregionen. I tillegg kommer kraft som kan frigjøres gjennom energieffektivisering.

Ren norsk vannkraft er et knapphetsgode og alle kraftkrevende prosjekter må underlegges en helhetlig vurdering som grunnlag for prioritering. Tiden da tilgangen på elektrisk strøm var ubegrenset, er forbi.