Eg er blitt kalla «den kvite djevelen». Men det er ikkje rasisme eller vondskap.

Svar til Jenny Guo Strømsnes.

«I Kina, der eg no bur, har eg opplevd å bli fotfølgd av huiande barneflokkar, ja til og med vaksne», skriv Harald Stautland. Biletet er frå Beijing. Foto: Ng Han Guan, AP (arkiv)

Harald Stautland Hainan, Kina

Flott innlegg du skreiv i BT 25. april om rasisme. Eg er etnisk norsk, fødd og oppvaksen i Norge. Utstyrt med raudt hår, og sterk tendens til å raudne i barne- og tidlege tenår. Så eg veit så vel kva du snakkar om.

Men rasisme var det ikkje. Snarare hakkelova i funksjon, den som gjeld både i hønsegarden og blant menneske, og som seier at alle som avvik det minste frå det «vanlege» mønsteret, dei skal det hakkast på.

I Afrika har eg opplevd at småbarn fekk hysteriske anfall av skrekk når «den kvite djevelen», som var meg, viste seg (i Afrika er djevelen kvit, nemleg!).

I Kina, der eg no bur, har eg opplevd å bli fotfølgd av huiande barneflokkar, ja til og med vaksne, som mest døyr av nyfikne. Elles heitte det visst «utanlandske djevlar» i Kina og, i gammal tid.

Ingenting av dette eg opplever her er tilsikta vondskap. Ikkje rasisme heller. Ubehageleg kan det vera. Og ein svart afrikanar kan nok få oppleva ekte rasisme, også her i Kina, sjølv om offisiell politikk set forbod mot det.

Som du skriv, Jenny: Det dabbar gjerne av med åra. Og eg er redd det er og blir verande noko me «avvikarar» må leva med. Det går over!

Dette «woke-skvalderet», derimot, om «strukturell rasisme» og «whitishness», det har eg lite til overs for. Det er mest like iIle som skilta i Shanghai-parkane i gammal tid om at «Hundar og kinesarar har ikkje tilgang her». Med andre ord: rein rasisme!

Lykke til vidare i livet ditt, Jenny. Du er ei flott dame. Det går nok bra!