Forbud mot mannlige gatenavn hører ikke hjemme i Bergen

Byrådet kaster seg på den misforståtte identitetspolitikken.

Dette er en forbudspolitikk som er typisk for den identitetspolitiske venstresiden, mener Charlotte Spurkeland (H). Foto: Rune Sævig

Charlotte Spurkeland Bystyrepolitiker og stortingskandidat for Høyre

I 2018 stemte Høyre, Ap, KrF og Venstre ned et forslag fra SV om å gjøre det umulig for hedersmenn å få gater eller steder oppkalt etter seg i Bergen i uoverskuelig fremtid.

Nå kan vi derimot lese at byrådet likevel kaster seg på den misforståtte identitetspolitikken, anført av MDG. Byrådet skal neste uke vedta at ingen nye gater, plasser eller kommunale anlegg i Bergen skal få mannlige navn før kjønnsbalansen er jevnet ut.

Forslaget føyer seg inn i rekken av mer eller mindre symbolske saker dette byrådet har levert de siste årene.

Det kan virke som om boblen på hjemmekontoret blir mindre og mindre, og resultatet denne gang er et forbud bystyret og byen ikke har bedt om.

Skal ikke Frank Aarebrot kunne få en gate eller plass oppkalt etter seg fordi han hadde feil kjønn? spør innsenderen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Det er ingen partier i Bergen som er mot at flere kvinner skal få gater eller plasser oppkalt etter seg. Høyre mener derimot det er galskap at byrådet nå lukker dørene for at Frank Aarebrot, mannlige krigshelter, pionerer fra homokampen eller store kunstnere fra byen skal ekskluderes fra heder i byrommet – bare fordi de har feil kjønn.

Dette er en forbudspolitikk som er typisk for den identitetspolitiske venstresiden, og som hører ingen sted hjemme i Bergen. Jeg har troen på at vi fint klarer å prioritere mange flere kvinnelige gatenavn i årene fremover, uten at vi trenger å utelukke alle menn.

Byen vår har fostret kunstnere, musikere, akademikere og krigshelter i verdensklasse av begge kjønn. Det skal Bergen fortsette med, og de skal fortsatt hedres av sin hjemby med allmenninger, gater og plasser, uavhengig av kjønn. Det kan vi derimot ikke gjøre dersom byrådets forbud vedtas, og derfor bør forslaget legges dødt.

Dette radikale og lite bergenske forslaget hører bedre hjemme i teoretiske diskusjoner i lesesirklene til Miljøpartiet de Grønne.