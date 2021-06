Då menn var menn, og ingen klaga

Om lærar Pål Hjermstad har rett, at dei unge i dag er redde, så har dei kanskje ein grunn til det.

Foto: Tuva Wallem Skare (arkiv)

Roar Ulvestad

Lærer Pål Hjermstad er ute og svingar pisken over unge sin psykiske helse og gjennomfører djervt ein diagnose på ein generasjon av følande, lidande og lite robust ungdom. Tilsvarande diagnose kan givast på den generasjonen som eg og han er ein del av. Det store tøffe robuste segmentet av mannlege nordmenn på femti pluss.

Vi vart fødde då oljefunna i Nordsjøen gjorde ei heil befolkning til lottovinnarar. Vi rakk akkurat å få eit glimt i sladrespegelen av Einar Gerhardsen og gjenoppbygginga. Og frå foreldre og besteforeldre fekk vi høyre om gamle dagar, då ein verkeleg hadde grunn til å klage.

Men klaga vi, å nei. Dei kollektive minna om barkebrød og erstatningskaffi, han oldefar som bar stein i pausen og onkel Kjell som sat på Grini var for sterke.

I vår ungdom, då menn var menn og menn ikkje klaga, var det ikkje psykiske problem. Røyking var heller ikkje farleg på den tida. «Slite med nervane» var fellesdiagnosen på alle som ikkje klarte å henge med i dei mentale svingane, og dei vart sett litt rart på, som psykisk spedalske. Mobbing hadde vi heller ikkje. Vi fekk ein og annan blåveis og knakk ein arm på oss sjølv eller andre, men det var ingen som klaga og gjekk til læraren for det.

Det gjekk nok med nokre pissevåte laken på det eine og andre guterommet, men slikt snakkar vi ikkje om. Det vart trass alt folk av oss. Ein måtte berre slå hardare enn ein blei slått og kome seg ut av syne før tårene kom.

Det var tider det. Og militæret, gud for ein herleg anstalt for å få oss vekk frå skjørtet til mor. Ingenting so oppdragande som å brette feltskjorter med teljekantar og leike blodtørstige villdyr i skog og mark. Retning så i lende, fremad marsj!

Militæret var ein stad menn kunne leike blodtørstige villdyr, skriv innsendaren. Her trenar soldatar på ildoverfall under øvinga «Joint Viking». Foto: Kristian Kapelrud/ HV/ Forsvaret

Å sortere folk er vanskeleg, og til fleire du klarar å henge merkelapp på i slengen, til betre. Elevane i skulen er ein mangslungen gjeng. Det store fleirtalet handterer det meste av utfordringar, er rimeleg robuste og jobbar mykje meir med skulearbeid og trening enn min generasjon gjorde. Om det er slik at Hjermstad har rett, at dei unge i dag er redde, kanskje det er av di dei har grunn til det.

Dei ser konsekvensane av den oljefyrte galskapen vi på femti pluss har halde på med, med eit forbrukssamfunn der vi ikkje berre har brent lyset i begge endar, men lempa det rett i bålet. Vi har hatt pengar på bok slik at vi har kunna bygge opp verdas største velferdssamfunn, ja. Men ungdommen er ikkje dum, og dei ser nok enden på denne suksesshistoria tydelegare enn oss gamlingane.

Arbeidslivet blir meir og meir rått og utdanningstvangen meir og meir omfattande. Vegen til sjølv dei mest praktiske yrka går gjennom hundrevis av timar på skulebenken. Det eg kallar «kompetansetyranniet» – førestillinga om at du aldri er ferdigutdanna, men må kursast, omskulerast, vidareutdannast og omstillast til eit yrkesliv som endrar seg non stop. Klart det gjer ungdom redde og engstelege på om dei kjem til å strekke til.

Eg er ikkje engsteleg for den store majoritet. Dei er ikkje reddare enn at dei klarer å utdanne seg, få seg ein jobb og det som ligg innanfor konvensjonane til eit godt liv. Dei som eg kanskje slit mest med, er dei ressurssterke som aldri får nok, som skal mjølke kvar ein rett som finst, og som bak seg har eit ressurssterkt nettverk som backar dei opp uansett. Dei skuggar for andre, som burde stå i lyset.

Eg er redd på vegner av desse skuggebarna som har det ille, men som lid lydlaust og diskré, utan å plage ein kjeft. Dei som let vondtane gå ut over seg sjølv i sjølvdestruktive handlingar utan at vi knapt får høyre om dei. Dei er på ein måte eksosen i denne «vellukka» dieselmotoren vi har av skuleverk.

Det er ikkje dei som har det verst som gjer mest ut av seg. Tvert om. Hjartet mitt vil aldri slutte å blø for dei. Difor kan eg heller ikkje skrive som lærar Pål Hjermstad, 50+.