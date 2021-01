Fossilbilen må snart parkeres

Klimakrisen gir oss ikke noe valg, mener Josefine Gjerde (MDG). Hun vil forby fossilbiler innenfor såkalte nullutslippssoner i byene. Foto: Berit Roald / NTB

Nullutslippssoner er derfor et godt tiltak.

Josefine Gjerde 2. kandidat for MDG i Hordaland

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Liv Røssland fra NAF Bergen og Omegn mener i BT 16. januar at innføringen av nullutslippssoner i Bergen er feilslått symbolpolitikk, men klimakrisen krever at vi snart lar fossilbilen stå for godt.

Heller enn å tviholde på fossilbilen for å sikre fremkommelighet, må vi gi alle mulighet til å la fossilbilen stå.

Røssland mener også at denne politikken forsterker en forskjellsbehandling mellom bilister. Men den store urettferdigheten er at vi i Norge lenge har hatt det privilegiet at vi kan diskutere om vi skal kutte utslipp i det tempoet klimakrisen krever av oss, eller ikke.

Les også Liv Røssland: «Nullutslippssoner er feilslått symbolpolitikk»

Så heldige er ikke de som rammes aller hardest av klimaendringene i dag, eller de generasjonene som kommer etter oss.

Fossilbilen må parkeres for godt innen få år om vi skal nå klimamålene våre. Men å redusere utslipp fra biltrafikken i såkalte nullutslippssoner handler også om gode bomiljøer, god byluft og en byutvikling på menneskenes, heller enn bilens, premisser. Nullutslippssoner er derfor også et godt tiltak for å skape en grønnere by.

Les også Vil forby fossilbilar i Bergen innan 2025: – Dei må vekk

Vi må heller utvide verktøykassen med tiltak, mener Josefine Gjerde. Foto: Privat

Når politikere eller andre folk med makt motsetter seg denne endringen, heller enn å se hvordan vi kan sørge for at flere kan ta gode valg for klima, gjør de seg selv og bergensere flest en bjørnetjeneste.

La oss heller diskutere hvilke alternativer som må til: Hvilke deler av byen trenger bedre kollektivdekning? Kan støtte til kjøp av elsykkel løse problemene for flere? Bør de med lavest inntekt få støtte til kjøp av elbil eller medlemskap i bildeleringer? Hvem bør ha krav på unntak fra reglene?

Skal vi ta på alvor at mange ikke har mulighet til å bytte ut fossilbilen i dag, kan ikke svaret være å senke ambisjonene i klimapolitikken. Vi må heller utvide verktøykassen med tiltak som gjør at alle kan bli en del av den nødvendige endringen. Klimakrisen gir oss ikke noe valg.