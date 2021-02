Flyktninger er ikke en hjelpeløs gruppe

Det er en feilslutning at vi ikke skal stille krav til flyktninger fordi de har opplevd så mye vondt.

«Vi lærer ikke flyktningene å fiske – vi fisker for dem. Det må vi slutte med», skriver Siavash Mirghafari. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Siavash Mirghafari Eks-flyktning

Jeg er selv flyktning og jobber med flyktninger på Nygård skole. Opp gjennom årene har jeg opplevd og sett en del ting som har vært til hindring for at flyktninger fortest mulig kan bli en del av det nye samfunnet. Jeg opplever ofte at flyktninger blir sett på som hjelpeløse mennesker uten evne og mulighet til å komme videre.

De fleste flyktninger har hatt en lang og vanskelig vei for å komme hit – mange til fots og i gummibåter. Mennesker som tar så store sjanser for å få et bedre liv, er også i stand til å lykkes i det nye samfunnet.

Når disse flyktningene har nådd Norge, bør de få et variert opplegg, tilpasset de forutsetningene de har. Vi må se på flyktninger som individer, og ikke en gruppe. Dette har ikke vært tilfelle for de fleste til nå. Vi har hatt en delvis mislykket integreringspolitikk.

Derfor er det bra at vi nå har fått en ny integreringslov. Det er den viktigste endringen i norsk integreringspolitikk på 20 år.

På Nygård skole undervises voksne flyktninger i norsk og samfunnskunnskap. Foto: Gunn Nordal

Mange innvandrere har ikke den formelle kompetansen som skal til for å komme i jobb. Med den nye integreringsloven får vi en startpakke for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer som tar formell utdanning og kvalifisering på alvor og setter tydeligere krav til norskkunnskaper.

Det er et tankekors at alle flyktninger, uavhengig av bakgrunn, skal gjennom det samme introduksjonsprogrammet.

Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), mener det må bli slutt på «one size fits all». I et innlegg i Aftenposten skriver hun:

«Som direktør i Imdi møter jeg mange flyktninger som lever gode liv. De er økonomisk selvstendige og bidrar aktivt til lokalsamfunnet de bor i. Disse suksesshistoriene er viktige, men gir ikke hele bildet. Altfor ofte ser jeg flyktninger med ulike forutsetninger og mål sitte i det samme klasserommet og det motta det samme toårige introduksjonsprogrammet. Dette blir det slutt på nå.»

Libe Rieber-Mohn, direktør i Imdi, er som innleggsforfatteren opptatt av at det må tas større hensyn til individuelle forutsetninger i integreringsarbeidet. Foto: Heiko Junge / NTB

Jeg er så enig. Vi må se på flyktninger som individer og veilede dem med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, muligheter og mål.

Det er et ordtak som lyder: Gi meg ikke en fisk, men lær meg å fiske.

Nå ser det ut til at det motsatte blir gjort. Vi lærer ikke flyktningene å fiske – vi fisker for dem. Det må vi slutte med. I stedet må de få hjelp og veiledning for å bli selvstendige.

Flyktninger i USA kommer mye raskere ut i arbeid enn i Norge. I USA er sysselsettingen blant flyktninger på linje med sysselsettingen i hele befolkningen. Noen vil hevde at det er fordi USA har plukket flyktninger som er enklere å integrere. Det kan være en liten del av sannheten, men ikke hele sannheten.

I en dokumentar på NRK får vi se at USA tar imot somaliske flyktninger som ingen andre land vil ha. Etter seks måneder var nesten alle i arbeid eller utdanning og var selvforsynt. Dette viser at målrettet arbeid gir resultat.

Det er en feilslutning at vi skal ikke stille krav til flyktninger fordi de har opplevd så mye vondt. Det bør heller være omvendt. Det å sette seg et mål og jobbe hardt for å nå målet er den beste medisinen for å glemme alle vonde opplevelser.