Er det blitt trendy å gå på do i sandkassen?

Har det kommet nye dorutiner? Ny kunnskap som jeg må være mer oppmerksom på?

Etter flere oppgraderinger er Møllendal blitt et populært samlingssted på fine vårdager. Men nabo Jarle Berggraf er lei av at datteren må kjøre slalåm mellom avføring og glasskår. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Jarle Berggraf Møllendal

Jeg er en av dem som bor nært til allmenningen i Møllendal. I løpet av tiden jeg har bodd der har jeg vært vitne til en positiv byutvikling der næringsområde har blitt gjort om til attraktive fristeder med badebrygger, volleyballbane og grillmuligheter.

På mange måter kan man si at det har blitt en flott oase like ved Store Lungegårdsvann. Og jeg legger merke til at flere og flere velger å benytte område til å kose seg på.

I det siste har det vært en større fremvekst av folk som bruker område, noe jeg anser som helt naturlig. Særlig har russen funnet oasen i Møllendal som et perfekt sted til å samles. Det er ikke det jeg har reagert på når jeg tenker tilbake på samlingene deres. Jeg unner russen alt godt i disse krevende korona-tider.

Jarle Berggraf har en oppfordring til russen, eller rettere, til deres foreldre. Foto: Privat

Dette innlegget handler heller ikke om at dere parkerer digre busser midt i gaten, eller det høye volumet på musikken (jeg vil legge til at jeg selv fra tid til annen spiller høy musikk, men som søvnig småbarnspappa passer det ikke alltid for meg å gønne på med «Sengevenn» av Truse Tarzan, Öresus og Dop) langt ut på kveldstid. Det handler ingenting om dette.

Det jeg først og fremst ønsker å si går gjerne mer til deres foreldre og opplæring i generelle dorutiner enn til dere som er russ. Jeg er selv pappa til en jente som snart skal lære seg dette med bleieslutt og hva man skal gjøre med avføring.

Jeg ser også på meg selv som en moderne mann som ikke er redd for å ta til meg ny kunnskap. Jeg er ikke han som tviholder på telefaksen når alle andre bruker mobiltelefon.

Slik så det ut i nabolaget til Jarle Berggraf etter festlighetene. Foto: Privat

Inntil nylig var min plan for bleieslutt å gjøre det samme som mine foreldre lærte meg; avføring skal i do. Er man ute i naturen, så finner man seg et skjult sted langt fra der folk ferdes, og så graver man gjerne det ned i et hull eller legger stein oppå.

Men nå har jeg kommet litt i stuss om tidene også har forandret seg om hva som er passende dorutiner. Har det rett og slett kommet ny kunnskap som jeg må være mer oppmerksom på?

For dette nye som noen av dere som er russ nå viser, som handler om å gjøre sitt fornødne på lekeplassen til datteren min, utfor butikkveggen eller på/inntil veggen til blokken min, er det dette som er trendy nå? Er det dette dere har blitt lært opp til å gjøre?

Noen av dere vil kanskje vise til at dere ikke har tilgang på toaletter. Og det forstår jeg, men alternativet kan ikke være lekeplassen, butikkveggen eller veggen til blokken min? Nå skal det sant sies at jeg har hørt rykter om at kommunen vil sette opp noen toaletter i løpet av snarlig tid. Forhåpentligvis vil dette hjelpe dere.

Et annet spørsmål som jeg også ønsker å stille, er om det er «ut» å kaste søppel og tomflasker i søppelkassen? Som nevnt er jeg pappa til en liten jente. Dere kjenner ikke henne. Hun er en aktiv jente som liker å leke på lekeplassen. Særlig i sandkassen.

Altså den samme sandkassen dere har brukt som do. I tillegg freser hun rundt på allmenningen på sparkesykkelen sin. Og hun er blitt imponerende god. Særlig er hun god til å kjøre slalåm mellom alle de knuste glassflaskene som blir liggende igjen. Dette er egentlig ikke sant når jeg tenker meg om.

Flaskekorker vekker barns nysgjerrighet. Foto: Privat

Hun stopper nemlig opp når hun ser korker. Da går hun av sparkesykkelen og plukker opp korken, og spør «å er det pappa?». Jeg ser selvfølgelig på den spisse korken og svarer helt naturlig: «Det er korken til en Bacardi breezer med jordbærsmak som har en alkoholprosent på fire prosent og er produsert av Hansa bryggerier.

Dette blir ofte drukket av personer under 30 år». Jeg ser selvfølgelig at svaret ikke treffer hos datteren min. Så jeg velger da den korte versjonen «det er boss». Min datter går da sporenstreks til søppelspannet og kaster det. I bosset. Hun er to år. Tilbake står jeg og tenker på hvor god hun kommer til å være når hun får 16 år til med dotrening og søppelrydding.