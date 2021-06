Jeg har rett til å puste

Jeg vil ikke bare være en pasient på dødens forkammer. Jeg vil gå, hoppe, løpe og leve!

Christian Lawley har levd med sykdommen cystisk fibrose siden han var syv år gammel. Nå fortviler han over å ikke få medisinen Kaftrio. Foto: Privat

Christian Lawley Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er kjæreste, samboer, far, bror, sønn, venn og «slimpels». Jeg er født i 1982, og de mest våkne av oss kan regne seg frem til at jeg har levd i 39 år.

Det som kanskje skiller meg mest fra andre med mine alderspoeng, er at jeg puster som en brunstig elgokse. Hvert år er en bonus for en liten spjæling som egentlig ikke skulle få oppleve å bli stort mer enn myndig.

Nå er det riktignok over 20 år siden jeg ble myndig, og den gang var håpet om et revolusjonerende medikament som skulle kurere sykdommen min, bare en fjern drøm.

Når jeg likevel kan flagge med mine 39 leveår på kloden, har jeg oppnådd flere mål og passert milepæler som jeg tidligere ikke turte å drømme om. Men med oppturene kommer også nedturene, og dem har jeg hatt mange av – som oftest knyttet til sykdommen jeg lever med.

Fakta Cystisk fibrose En medfødt og arvelig sykdom som fører til at de slimproduserende kjertlene i kroppen skiller ut et altfor seigt slim

Sykdommen kan gi pustebesvær, infeksjoner i lungene og dårlig næringsopptak

I Norge har omkring 370 personer cystisk fibrose (pr. 2018), og omtrent 60 prosent av disse er over 18 år.

Hos noen vil ødeleggelsene i lungene bli så store at sykdommen blir livstruende. Det er da nødvendig med lungetransplantasjon. Kilde: Norsk forening for cystisk fibrose Les mer

Det spørsmålet jeg kanskje får oftest, er «hvor mye medisin bruker du?» Svaret mitt er like enkelt som det er komplekst. Det enkleste svaret er «tre ganger om dagen», som innebærer å starte dagen med 45–60 minutter inhalasjon før jeg hiver meg på spinning-sykkelen i garasjen for en like lang økt.

Derfra bærer det videre til jobb – for ja, jeg jobber til tross for at jeg oppfyller kriteriene for uførhet med mine 36 prosent lungekapasitet. Å ikke jobbe har aldri vært et alternativ for meg, selv om muligheten er der.

Når klokken bikker 16, vender jeg snuten hjemover til et sårt trengt påfyll av inhalasjon før ettermiddagen går til egentrening og videre til å trene andre. Kvelden avsluttes som regel i stabilt sideleie med siste dose inhalasjon før natten.

Les også Delta i BTs skrivekonkurranse, «Den nye normalen». Førstepremie: 10.000 kroner.

Cystisk fibrose gir forandringer i lungene som er synlige som flekker på røntgenbilder. Bildet er av en 20 år gammel mann som har fått diagnosen. Foto: MedPix / U.S. National Library of Medicine

For andre kan nok dagen min se hektisk og krevende ut, og det er den. Men dette er også beskrivelsen av en hverdag som går under kategorien «lettere». For det er alltid tungt, som om noen sitter på brystet mitt og hindrer meg mine edle trekk av luft.

Før tok jeg medisiner fordi jeg burde, men nå gjør jeg det fordi jeg må. Uten 2,5–3 timer inhalasjon hver dag får jeg ikke puste skikkelig. Skikkelig for meg, i det minste.

Det er nå 32 år siden jeg fikk påvist cystisk fibrose. Frem til nylig var min eneste mulighet for et langt liv å gjennomgå en alvorlig og komplisert lungetransplantasjon. Å få nye lunger var min eneste sjanse til et lengre liv.

Men, det finnes håp! For en stund tilbake ble det annonsert ett nytt medikament på markedet – Kaftrio. En revolusjonerende medisin som vil gjøre at jeg slipper lungetransplantasjon.

Det betyr at mitt aktive liv kan fortsette! Jeg slipper å leve i frykt for å bli en skygge av meg selv, å bli en økonomisk byrde. Eller min største frykt: Å ikke kunne følge min datter opp kirkegulvet den dagen hun kanskje skal gifte seg.

Les også Benedicte (25) var forberedt på å dø. Nå lever hun et aktivt liv for personen som reddet livet hennes.

Det er mennesker med samme diagnose som meg som i dag har fått begynne å bruke denne medisinen. Disse menneskene har gått fra å være sengeliggende, til dansende livsglade mennesker som omfavner livet igjen – det gjør meg rørt.

Tanken på å slippe å hoste til jeg blør og å føle at man drukner i sitt eget slim, er selvsagt forlokkende og «bare» et medikament unna.

Med den nye medisinen blir ikke mine nåværende drømmer bare drømmer. De kan bli en realitet dersom velferdsstaten Norge gir meg og andre «slimpensere» muligheten.

Mens våre naboland godkjenner medisinen, mister vi verdifull tid med våre nærmeste og de vi er glade i.

Vi risikerer å dø i påvente av at staten skal vurdere om livet våre er verdifullt nok til å innvilge livsnødvendig medisin.

Det er ikke bare meg som frarøves livet, men også våre søsken, barn, foreldre, partnere og dem vi er glad i. Jeg vil ikke bare være en pasient på dødens forkammer – jeg vil gå, hoppe, løpe og leve!