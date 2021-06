Nei, verda treng ikkje norsk olje i lang tid framover

Det er flautt å sjå korleis den norske fossilbransjen tviheld på ei falsk sanning.

Å køyre på som før vil gi oss ein marknadsstyrt krasjlanding, meiner innsendaren. Foto: David Hecker (arkiv)

Mailiss Solheim-Åkerblom Leiar i Rødt Bergen og leiar for Rødts miljø- og næringspolitiske utvalg

Det koker i oljelobbyen etter IEA sin nye rapport. Øystein Sjølie skriv i BT 28. mai at verda vil trenge norsk olje i lang tid.

Påstanden baserer han på eit premiss om at konsekvensane av klimaendringane kan reduserast til eit spørsmål om ein marginal reduksjon i verda sitt brutto nasjonalprodukt (BNP), at det ikkje er sikkert at landa vi oppfylle sine Paris-mål og at klimautfordringane er blåst ut av proporsjonar.

Mailiss Solheim-Åkerblom Foto: Privat

Sjølie skriv at ein temperaturauke på to-tre grader vil tilsvara eit fall på to til fire prosent av BNP. Skal vi tenkje slik, er det ikkje så farleg om jordbruk, fiske og treproduksjon, som bidrar med mindre enn fire prosent av BNP på verdsbasis, kollapsar.

Då er det heller ikkje så farleg med kriser som rammer fattige, sidan desse menneska ikkje bidrar stort til BNP. Dette er ei usolidarisk og skummel haldning.

Klimaendringane ventar ikkje for å sjå om vi oppfyller Paris-måla. Titals millionar er allereie klimaflyktningar, bønder verda over ser avlingar døy grunna ekstremvêr og heile nasjonar står i fare for å forsvinne når havet stig. Det burde ikkje vere eit alternativ for nokon å gamble med vår felles framtid, i tilfelle nokon land ikkje klarar nå sine klimamål.

Å køyre på som før er ikkje eit alternativ – det vil gi oss ein marknadsstyrt krasjlanding som sett 200.000 norske arbeidsplassar i fare og fører til at den grøne omstillinga blir ei omstilling til arbeidsløyse.

Det er korkje arbeidarane, familiane deira, lokalsamfunna eller økonomien tent med. For vi veit at norsk olje blir mindre etterspurt, når verda går i fornybar retning.

Det er flautt å sjå korleis den norske fossilbransjen tviheld på ei falsk sanning, som sett vår felles framtid og norske arbeidsplassar i fare. Klimaendringane er farlege, urettferdige og allereie i gong.

Verda reduserer sin import av norsk olje i stigande fart. Vi må planlegge og skape ei grønare og meir rettferdig framtid. Difor seier Raudt nei til nye oljefelt og ja til ny industri, med ei planmessig omstilling til det beste for både klima og arbeidarar.