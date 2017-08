Eg forstod aldri derivering. Bør eg skrive hissige avisinnlegg om at derivering må ut av matteundervisninga?

Det kan vere ei skikkeleg plage å vere nynorskbrukar i valkampen. Likevel er det flest bokmålsbrukarar som meiner dei vert plaga. Med ujamne mellomrom skal både språket og nynorskbrukarane få passet sitt påskrive, og me høyrer om den forferdelege tvangen mindretalet påfører hardt pressa bokmålsbarn i skulen.

Eg er kommunikasjonsrådgjevar ved Nynorsksenteret, og kvar morgon pløyer eg gjennom ein e-post med lenker til så å seie alle artiklar som inneheld orda «nynorsk» eller «sidemål» i dagens aviser.

Kvar einaste valkamp går politikarane den same løypa. Essensen i dei fleste innlegga er: 1. Nynorsk er eit konstruert skriftspråk. 2. Nesten ingen bruker nynorsk. 3. Nynorsk er unyttig kunnskap.

Ein del av innleggsforfattarane framfører alle desse poenga, og då er konklusjonen at nynorsk er unyttig å lære.

Eg veit at eg kjempar mot vindmøller, men likevel:

Ja, nynorsk er eit konstruert skriftspråk. Akkurat som bokmål, tsjekkisk, bengali, mandarin og usbekisk. Språk er ikkje skapte av naturen. Dei er utvikla av menneske. Dermed er dei konstruerte.

Nei, det er ikkje riktig at nesten ingen bruker nynorsk. Det finst rundt 600.000 nynorskbrukarar. Det er mange. Det finst over 7000 språk i verda. Både nynorsk og bokmål er mellom dei 100 mest vitale.

Nynorsk er like nyttig eller unyttig som mykje anna du lærer på skulen. I Noreg er nynorsk eit språk som har vore og framleis er levande og viktig. Då har det ein plass i undervisinga. Overfør den tanken til andre skulefag. Eg forstod aldri derivering. Bør eg skrive hissige avisinnlegg om at derivering må ut av matteundervisninga? Eg fekk trass alt dårlegare karakter fordi eg ikkje forstod derivering, og det må bety at det er noko gale med matematikken.

Me på Nynorsksenteret skal hjelpe og inspirere lærarar i barnehagar og skular til å gje god nynorskopplæring, både hovudmål og sidemål. Me får ikkje akkurat drahjelp av den stadige nedsnakkinga av språket til over ein halv million menneske. Du kan google «nynorsk+plage». Eg rår deg til å kjøpe ein stor pose Twist, hamstre dyr kaffi og setje av heile helga, for dei 87.900 treffa byr på mykje friskt lesestoff.