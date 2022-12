Stakkars bergenspolitiet!

En forutsetning for å gjenopprette tapt tillit er å erkjenne og beklage det som har ført til tapet.

Jon Gangdal har sammen med politimannen Kenneth Berg skrevet boken «Kidnappet – Osen-saken fra innsiden».

Jon Gangdal Forfatter

Når politiet i Bergen begår en serie tabber som gjør at to fornærmede har fått ødelagt over seks år av sine liv, etter nesten å ha blitt slått i hjel av tre tunge kriminelle, er det mest synd på politiet.

Noe annet er det vanskelig å lese ut fra innlegget i BT 13. desember, skrevet av kommunikasjonssjef Arne Lutro i Vest politidistrikt.

Innlegget kommer som en reaksjon på at den ene av de fornærmede, Reidar Osen, selv rykket inn en annonse i både BT og BA som reaksjon på en øredøvende taushet både han og politioverbetjent Kenneth Berg har opplevd etter lanseringen av boken «Kidnappet – Osen-saken fra innsiden» i september.

I september kom boken om Osen-saken. På bildet er Aschehougs redaktør Harald Engelstad (til v.), Kenneth Berg, Jon Gangdal, Reidar Osen og Petter Slengesol.

I annonsen gjentar han mye av sin kritikk mot politiets håndtering av saken, noe som allerede er godt dokumentert både gjennom boken og andre medier.

Like etterpå gikk sjefen til Lutro, politimester Kaare Songstad, ut i BT og skjøv sine 1300 ansatte foran seg på samme måte – istedenfor selv å ta ansvaret for alle feilene som ble begått.

At verken politimesteren eller hans verbale våpendrager ser at de slik gjør alle sine medarbeidere en bjørnetjeneste, er for meg uforståelig. En forutsetning for å gjenopprette tapt tillit er å erkjenne og beklage det som har ført til tapet.

Slik så den omtalte annonsen i BT ut.

Som medforfatter av boken og tidligere informasjonssjef i oslopolitiet, kom den mest skremmende delen for meg mot slutten av arbeidet – da jeg oppdaget to omvendt proporsjonale kurver: Jo mer gjerningspersonene selv beskrev hvordan de hadde planlagt og gjennomført de brutale overfallene og bortføringen av to forsvarsløse mennesker, desto viktigere ble det for både politi og påtalemyndighet å håndtere saken slik de verken kunne dømmes for organisert kriminalitet eller kidnapping – noe Høyesterett senere mer enn antydet at ofrene hadde vært utsatt for:

«Ranene i saken her har også et betydelig voldsoverskudd og bærer preg av tortur. På samme måte som i 2012-avgjørelsen er videre organiseringselementet fremtredende ved at det ble gjort spaning på de to fornærmede. For fornærmede i tiltalens post II ble det også brukt GPS-sporer. […] Bortføringselementet gjør også denne saken oppsiktsvekkende og skremmende. Begge de fornærmede har i tillegg fått betydelige traumer.»

Arne Lutro har helt rett i at det var statsadvokaten som traff den endelige beslutningen om at de tre bare skulle tiltales for grovt ran, men han nevner ikke at det var etter innstilling fra politiet.

Så å si samtlige av de mange reaksjonene jeg har mottatt fra folk som har lest boken, dreier seg heller ikke om at alminnelige ansatte i Vest politidistrikt har gjort eller gjør en dårlig jobb – snarere tvert imot.

Det de er skremt over, er at bergenspolitiets toppledelse misbruker sin makt til å dekke over egne feil – i stedet for å beklage dem og omgjøre dem til læring.

Det lille som er kommet av innrømmelser, som at «vi kunne ha prioritert noe annerledes», er syltynt sett opp mot alle de fatale beslutningene som ble truffet av topplederne i Vest politidistrikt i denne saken.