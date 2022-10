Fire råd for å gi barn selvtillit

Hva er selvtillit og hvordan utvikler vi den?

Sara Gravem mener en seiersdans kan hjelpe på selvtilliten.

Sara Gravem Daglig leder i «Suksess med dans»

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Selvtillit handler om hva du tror du klarer og hva du tenker om egne prestasjoner. Har du høy selvtillit tror du at du klarer å nå målene du setter deg, uavhengig om du når dem hver gang eller ei.

Motsatt, hvis du har lav selvtillit, så fokuserer du heller på det negative, og kan utvikle en vegring mot å prøve, fordi å nå frem ikke virker realistisk.

Mange barn med dårlig selvtillit vil ikke prøve, da har de i alle fall ikke bevist at de ikke nådde frem. Så et stort spørsmål å stille seg selv er: «Har du tillit til at dine egne prestasjoner vil få deg i mål?»

Hvis du vil hjelpe barna dine til selvtillit, la oss rulle opp ermene og sette i gang.

Her er fire råd du kan begynne med allerede i dag for å hjelpe ditt barn med å finne selvtilliten.

1 Bygg dere til suksess! Hvis selvtilliten ikke er på topp, kan det være lurt å se tilbake på noe barnet har oppnådd tidligere. La barnet minne seg selv på utfordringer hen har mestret før, med vekt på at hen kan klare det igjen. Jeg liker å illustrere dette med duploklosser. Tenk deg at hver duplokloss symboliserer en ting barnet har fått til som hen kan være stolt av. Hver gang vi mestrer noe nytt, legger vi til en duplokloss. Etter hvert vil barnet få mange duploklosser og begynne å tvile mindre på seg selv. Når man så får til noe nytt, får man en ny mestringsfølelse og tro på seg selv. Kan dere kanskje finne et sted på barnerommet disse kan stå som en stolt påminner til barnets prestasjoner?

2 Feir suksessene! Barnet må akseptere seg selv. Alle har noen sterke og svake sider. Ha fokus på barnets sterke sider og lær dem å rose seg selv for det hen får til. Et godt redskap er å øve inn en seiersdans eller liknende hver gang barnet lykkes. Som å heve en knyttneve mot taket og si «Yes!», klappe seg selv på skulderen, kysse på hånden eller «wiggle» litt der man sitter eller står. Det skal være en handling som får barnet til å smile. Å stoppe for å gjøre ritualet blir i effekt å si: «Godt jobbet, dette klarte du bra!»

3 Selvtillit må utvikles og trenes daglig På samme måte som en muskel, vokser selvtilliten når du trener og gir den rett næring (positive tanker). Så finn tid til å starte og slutte dagen rett, sammen med barnet ditt. Om morgenen: Si noen bekreftelser i speilet mens dere gjør dere klar til å møte dagen. Prøv å få barnet til å se seg selv i øynene i speilet og se hva som kommer ut. «Jeg har fine øyne.» «Jeg er flink på skolen.» «Jeg er god på å spise brødskive.» Ikke ha en spesiell plan, men kos dere med prosessen. Dere kan for eksempel ta en bekreftelse annenhver gang. Ved leggetid: Si tre ting til hverandre som føltes bra fra dagen. Et ekstra tips er å gjøre dette som det siste vi sier i sengen, så barnet sovner med positive tanker.

4 Sett dere små delmål Det er flott å ha et høyt mål og store ambisjoner, men la oss dele det opp i mindre delmål. Når du lykkes med et delmål, får du masse motivasjon til å klare det neste delmålet. Se for deg et trappetrinn, ett steg om gangen. Så når du toppen hvis du aldri gir deg. Kan vi lage en slik trapp og ha på kjøleskapet med en gøy magnet som flytter seg oppover etter hvert som vi når delmålene? Er det andre måter å feire dette på, gullstjerner i en bok hvor barnet har tegnet hvert mål, eller liknende? Tenk kreativt, gjerne sammen med barnet.