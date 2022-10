Studieavgift for utenlandsstudenter er et feilgrep

Undertonene av nasjonalisme ligger snublende nær når man trekker opp skillelinjer mellom «oss og dem».

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem forslag til statsbudsjett, inneholdt det en ny studentavgift.

Geirmund Vislie Bergen

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 foreslår man å kreve studieavgift fra utenlandsstudenter utenfor EØS i Norge fra og med neste høst.

Dette kommer i en tid der alle opplever dyrtid med krig og energikrise i Europa, men også en matkrise og alvorlige etterdønninger etter koronapandemien i mesteparten av verden.

Regjeringens hovedbegrunnelse er behovet for flere inntektskilder. For den enkelte student vil dette ramme hardt.

Muligheten til å fullføre en grad ved et norsk lærested vil bli sterkt innskrenket, og man bør forvente at det vil redusere antallet studenter fra land utenfor EØS.

Er det så farlig, da?

Det korte svaret er «Ja!».

Tilførsel av tanker og ideer er essensielt for utvikling av ny kunnskap, skriver Geirmund Vislie.

Norge er et lite land i geografisk sammenheng, og et enda mindre land i akademisk sammenheng. Tilførsel av tanker og ideer er essensielt for utvikling av ny kunnskap.

Det siste er ofte forbundet med PhD-grader der kandidatene stort sett er lønnet enten av universitetet, forskningsrådet, en eller flere bedrifter eller en kombinasjon av alle disse.

Problemet ligger i at kandidater til PhD-arbeider stort sett rekrutteres blant unge mennesker som har fullført andre grader ved norske universiteter eller høyskoler. Stopper denne strømmen av kunnskap og talent opp, vil det ha alvorlige og negative konsekvenser for norsk akademia.

Effekten i budsjettet for 2023 er anslått til en innsparing på 74,4 millioner kroner, mens det i et fullt studieår vil være 225 millioner. Det handler altså ikke om fryktelig mye penger.

Men det er påfallende at regjeringen foreslår noe som knapt kan tolkes som annet enn at man toner ned viktigheten av internasjonal solidaritet i en tid der de fleste skjønner at verden trenger mer, ikke mindre, av dette.

Minister Ola Borten Moe tror en studieavgift vil gi mer motiverte internasjonale studenter.

Under andre verdenskrig vedtok den amerikanske kongressen en lov som ble kjent som «the G.I. Bill». I korthet gikk den ut på at alle som hadde tjenestegjort i de amerikanske væpnede styrker under krigen fikk rett på en gratis college-utdannelse.

Resultatet var at USA på 1950-tallet hadde en av verdens best utdannede arbeidsstyrker, med en enorm økonomisk vekst som resultat. Påfallende nok var dette også den perioden i løpet av forrige århundre der de sosiale forskjellene internt i USA var på sitt laveste.

Prinsippet om gratis utdannelse i Norge er sannsynligvis det tiltaket som virker mest sosialt utjevnende av alt vi gjør som samfunn. Men dette gjelder ikke bare lokalt i Norge.

Ved å tilby personer fra resten av verden tilgang til gratis utdanning deltar vi i et prosjekt der ikke bare kunnskap, men også sosial mobilitet gjøres tilgjengelig for flere. Regjeringen har som uttalt mål å utjevne forskjeller, men skal dette begrenses til «våre egne»?

I sin iver etter å «finne penger», har regjeringen funnet frem til en gruppe som ikke har anledning til å stemme ved stortingsvalg. Spørsmålet om denne gruppen er et beleilig offer slik at man heller kan innvilge noen gratis fergeruter dukker ubønnhørlig opp.

La oss se på regjeringens motivasjon for dette forslaget – behovet for flere inntektskilder. Man kan lett komme til å mistenke regjeringen for å ha vikarierende argumenter i denne saken.

Undertonene av nasjonalisme ligger snublende nær når man trekker opp skillelinjer mellom «oss og dem». La oss håpe dette feilgrepet blir stanset i stortingsbehandlingen.